Uusia koronatapauksia tänään ilmoitettu 461 – pääkaupunkiseudulla sisätilojen yleisötilaisuudet rajoitetaan enintään 20 ihmiseen maanantaista alkaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti, että pääkaupunkiseutu on koronan leviämisvaiheessa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että uusia koronatapauksia on tänään ilmoitettu 461, joista 180 on aiemmilta päiviltä. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on keskiviikon jälkeen raportoitu yksi.