Suomessa raportoitiin toista päivää putkeen yli 460 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Suomessa on raportoitu 469 uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntojen kahden viikon yhteismäärä on ollut viime aikoina nousussa. Kahden viikon aikana on raportoitu 3 831 koronatartuntaa, kun kahden aiemman viikon aikana kerrottiin 2 733 uudesta tartunnasta. Kahdessa viikossa raportoitujen tartuntojen määrä on siis noussut 1 098 tapauksella eli noin 40 prosenttia.

Uusista tartunnoista on kahtena peräkkäisenä päivänä ilmoitettu selvästi tavanomaista enemmän. Myös eilen ilmoitettiin yli 460 uudesta diagnoosista.

Tällä viikolla viranomaiset totesivat pääkaupunkiseudun siirtyneen koronaepidemian kolmiportaisella seurannalla akuuteimpaan tilaan eli leviämisvaiheeseen. Alueella otetaan epidemian leviämisen ehkäisemiseksi käyttöön ensi maanantaista alkaen uusia rajoituksia, joista osa koskettaa koko Uuttamaata.

Keväästä alkaen tartuntoja on raportoitu yhteensä 21 216 kappaletta.

THL kertoo koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät kolmesti viikossa. Viikonloppuisin uusia tietoja ei kerrota.

Perjantaina kerrottiin, että sairaalahoidossa on 104 ihmistä, mikä oli 14 enemmän kuin keskiviikkona. Sen sijaan tehohoidossa olevien määrä oli vähentynyt kahdella potilaalla 10 ihmiseen.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on raportoitu 375.