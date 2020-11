Koronapandemian kiihtyminen pistää seurakuntien suosittuja joulutapahtumia uusiksi

Kirkoissa eri puolilla Suomea sytytellään viikon päästä adventtikynttilöitä varsin vaihtelevissa tilanteissa koronapandemian vuoksi.

Koronan pahimmin runtelemissa seurakunnissa perinteiset hartaus- ja joululaulutapahtumat on jouduttu panemaan kokonaan uusiksi, sillä esimerkiksi Helsingin hiippakunnan alueella ja Uudellamaalla muutoinkin sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on ainakin joulukuun 13. päivään saakka vain 20.

Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

– Päällimmäinen tunne on harmitus. Vaikka koronatilanne on nyt jo aika pitkään ollut päällä, niin tässä oli jossain vaiheessa sellainen toivon pilkahdus, että mentäisiin parempaan suuntaan. Nyt mennään taas taaksepäin, joten harmittaahan tämä vietävästi, summaa Helsingin suurimman seurakunnan, Malmin, kirkkoherra Heikki Arikka.

"Kirkon tapahtumat ovat olennainen osa joulua"

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston vt. johtaja Petri Määttä muistuttaa, että pandemiasta huolimatta joulua ei ole peruttu.

– Seurakunnat kyllä tekevät kaikkensa sen suhteen, että pystyvät mahdollisimman turvallisesti järjestämään joulun tapahtumia. Siinä on edelleen keskiössä se, että me emme omalla toiminnallamme aiheuttaisi pandemian leviämistä. Ihmisten terveys on ihan ensiarvoisen tärkeätä, Määttä sanoo.

Syvälle päähän vedetty mietintämyssy onkin tuottanut seurakunnissa koko joukon uusia ideoita: joululauluja kokoonnutaan laulamaan ulos, tapahtumia välitetään verkossa tai yhden joululaulukonsertin sijasta järjestetään useita pienempiä konsertteja.

Silti Määttäkin myöntää, että sitkeä pandemia harmittaa.

– Minun harmitukseni johtuu lähinnä siitä, että kirkon tapahtumat ovat niin monelle suomalaiselle olennainen osa joulun viettämistä. Siihen kokemukseen tämä vaikuttaa syvältä.