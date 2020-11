Ajokeli on illalla ja yöllä erittäin huono tai huono isossa osassa maata – etelässä tuulee kunnolla

Sadealue on levittäytynyt Suomeen, ja lunta sataa länsiosassa aina maan keskivaiheilta aivan pohjoiseen saakka, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta ennen viittä lauantai-iltapäivänä.

– Se (sadealue) liikkuu itää kohti, ja varsinkin tuolla Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla voi sakeastikin iltayön ja yön aikana sadella, kertoi päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle.

Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä Pudasjärvelle, Taivalkoskelle että Kuusamoon on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Ajokelin on alueilla ennustettu muuttuvan erittäin huonoksi iltayöllä lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Isossa osassa muuta maata tiesään on ennustettu muuttuvan illalla huonoksi. Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa on puolestaan voimassa tuulivaroitus. Varoitusten mukaan etelätuuli on voimakasta illalla ja yöllä. Tuulen nopeus voi puuskissa olla 20 metriä sekunnissa.

Merialueilla on voimassa myrskyvaroitus, ja osissa merialueita voimassa on myös aallokkovaroitus.

– Huomenna on päivällä jo suuressa osassa maata poutaista, ehkä jotain heikkoja sateita vielä Lapissa tulee, Laakso kertoi.