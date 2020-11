Ajokeli jatkuu osassa Suomea huonona tai erittäin huonona, kertoo Ilmatieteen laitos. Voimakas lumi- ja vesisadealue on liikkumassa maan yli itään, ja lunta kertyy maan keskivaiheilla noin 10 senttiä.

Vaarallisen tai mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitukset olivat puolenyön jälkeen voimassa suuressa osassa maata.

Sunnuntain vastaisena yönä sään on ennakoitu selkiytyvän ja poutaantuvan lännestä alkaen, ja aamun mittaan sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosissa on aamulla lännestä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Lapissa on edelleen paikoin heikkoa lumisadetta tai jäätävää tihkusadetta.

