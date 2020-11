Yön uutiskooste: Koronan vasta-ainetestien suosio kääntyi laskuun, Nordean palveluissa laaja katko tänään

Suomalaisten into käydä koronan vasta-ainetesteissä on hiipunut viime kevään jälkeen. Suosion laskuun vaikuttanee se, että akuuttivaiheen nenänielutesteihin pääsee helpommin kuin keväällä, ja lisäksi niiden vastausajat ovat nopeutuneet.

Silti tuhannet ihmiset ovat ehtineet käydä vasta-ainetesteissä, ja myös jotkut työnantajat ovat teettäneet niitä henkilöstölleen.

Useat yksityiset terveysalan yritykset tarjoavat testejä, joilla voi selvittää jälkeenpäin, onko jo sairastanut koronataudin.

Ajokeli jatkuu erittäin huonona osassa maata

Ajokeli jatkuu osassa Suomea huonona tai erittäin huonona, kertoo Ilmatieteen laitos. Voimakas lumi- ja vesisadealue on liikkumassa maan yli itään, ja lunta kertyy maan keskivaiheilla noin 10 senttiä.

Vaarallisen tai mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitukset olivat puolenyön jälkeen voimassa suuressa osassa maata.

Sunnuntain vastaisena yönä sään on ennakoitu selkiytyvän ja poutaantuvan lännestä alkaen, ja aamun mittaan sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosissa on aamulla lännestä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Lapissa on edelleen paikoin heikkoa lumisadetta tai jäätävää tihkusadetta.

Nordean palveluissa laaja katko sunnuntaina

Nordean palveluissa on tänään sunnuntaina laaja katko, joka alkoi yhdeltä yöllä ja jonka on kerrottu kestävän koko päivän. Sen aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä eikä Nordean pankkitunnuksia voi käyttää sähköiseen tunnistautumiseen.

Verkko- ja mobiilipankit ovat pois käytöstä. Korttimaksaminen onnistuu rajoitetusti esimerkiksi kaupoissa ja kylmäasemilla, mutta siinä voi esiintyä ongelmia. Nordean mukaan katkon syynä ovat muutos- ja ylläpitotyöt tietojärjestelmissä.

Katkon arvioidaan päättyvän korttien osalta noin iltayhdeksältä, muiden palveluiden osalta puoliltaöin.

Ilkka-Pohjalainen: Presidentti Niinistö huolissaan ajattelusta, että velkojen takaisinmaksusta voisi livetä

Presidentti Sauli Niinistö esittää Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa olevansa huolissaan siitä, että lainojen takaisinmaksu nähdään nykyajattelussa aiempaa vähemmän velvoittavana.

Hänen mukaansa maailmalla leviää tällä hetkellä talousoppi, jonka mukaan keskuspankit voivat luoda valtavia määriä rahaa, eikä tämän rahan takaisinmaksua pidetä ongelmana tai välttämättä ylipäätään tarpeellisena.

Niinistö huomauttaa haastattelussa, että tyhjästä luotu raha tarkoittaa aina lainaa jossakin muualla. Hän sanoo, että jossain vaiheessa väistämättä joudutaan käymään keskustelua valtioiden velkojen anteeksiannosta.

Trump hävisi oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa - osavaltion vaalitulos voidaan vahvistaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hävinnyt tärkeän oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa, jossa presidentin edustajat yrittivät estää osavaltion presidentinvaaleissa annettujen äänten virallisen vahvistuksen. Asiasta kertovat muun muassa Bloomberg sekä CNN:n ankkuri Jim Sciutto Twitterissä.

Tärkeän vaa'ankieliosavaltion voittajaksi nousi demokraattien Joe Biden, joka on suurten mediatalojen ennusteiden pohjalta julistettu presidentinvaalien voittajaksi. Istuva presidentti on kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan. Hän on pyrkinyt kääntämään tuloksen muuksi lukuisilla oikeusjutuilla sekä vetoamalla osavaltioiden republikaanijohtajiin.

Yhdysvallat sallii Trumpin koronaoireiden lievittämiseen käytetyn hoitomuodon potilaskäyttöön hätätilanteissa

Yhdysvaltain lääketurvallisuudesta vastaava viranomainen on sallinut lääkeyhtiö Regeneronin kehittämän hoitomuodon käytön koronavirustautiin hätätapauksissa.

Synteettisiin vasta-aineisiin perustuva hoitomuoto sai runsaasti julkisuutta, kun sitä käytettiin apuna maan presidentin Donald Trumpin koronatartunnan taltuttamisessa. Hoitomuodon on katsottu lievittävän taudin oireita.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston mukaan hoidon salliminen voi vähentää maan terveydenhuoltojärjestelmän rasittumista pandemiassa. Yhdysvalloissa on tilastoitu pandemian alun jälkeen yli 12 miljoonaa koronatartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. (Lähde: AFP)

Medvedev päihitti Nadalin ja kohtaa ATP-finaalissa Thiemin

Venäjän Daniil Medvedev, 24, on päihittänyt Espanjan Rafael Nadalin, 34, miesten ATP-finaaliturnauksen kaksinpelien toisessa välierässä ja etenee sunnuntain finaaliin pelaamaan Itävallan Dominic Thiemiä vastaan.

Lontoossa myöhään lauantaina alkanut ottelu kääntyi Medvedevin voitoksi lukemilla 3–6, 7–6 (7–4) ja 6–3. Tappio voi kirvellä Nadalia, joka muuten loistokkaalla urallaan ei kertaakaan ole voittanut kyseistä turnausta.

Finaalista putosivat ATP-listan ykkös- ja kakkospaikan pitäjät, sillä aiemmin lauantaina välieräottelunsa Thiemiä vastaan hävisi Serbian ykkössijalainen Novak Djokovic. (Lähde: AFP)