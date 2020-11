Yön uutiskooste: Uudenmaan tiukentunut koronakuri alkaa tänään, Biden nimeämässä pitkäaikaisen neuvonantajansa ulkoministeriehdokkaaksi

Pääkäsittely rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynnissä alkaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely oikeudenkäynnissä, jossa rikollisryhmä United Brotherhoodia vaaditaan lakkautettavaksi. UB:n lakkauttamista ajavat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus.

Lokakuussa olleessa valmisteluistunnossa käräjäoikeus piti United Brotherhoodille määrätyn väliaikaisen toimintakiellon voimassa. Kielto oli määrätty alun perin tammikuussa.

Vastaajana lakkauttamisoikeudenkäynnissä on porvoolaismies, joka viranomaisten mukaan on johtanut ryhmää vuosien ajan. Hän vastustaa lakkauttamista.

Uudenmaan tiukentunut koronakuri alkaa tänään - Husin alueella kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet kielletty

Uudenmaan tiukentunut koronakuri alkaa tänään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti perjantaina, että se kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Kielto on voimassa kolme viikkoa.

Aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.

Kielto tulee voimaan, sillä pääkaupunkiseutu on koronan leviämisvaiheessa.

Lisäksi pääkaupunkiseudulla keskeytetään tästä päivästä eteenpäin kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta.

Suomeen matkustamista helpottavan lakiesityksen lausuntokierros päättyy tänään

Suomeen matkustamista helpottavan lain kohtalon hetket ovat käsillä, sillä tänään loppuu esitystä koskeva lausuntokierros. Sekä hallitus että lakiesitystä valmistelleet virkamiehet ovat odottaneet lausuntoja, jotta esitystä päästään korjaamaan niiden pohjalta.

Lausuntojen on jo ennakkoon odotettu olevan hyvin kriittisiä. Useissa ennen määräaikaa saapuneissa lausunnoissa todetaankin esityksen tarvitsevan vielä paljon viilausta.

Afganistanin apukonferenssi alkaa Genevessä, Suomi yksi järjestäjistä

Suomen, YK:n ja Afganistanin hallituksen järjestämä kansainvälinen konferenssi Afganistanin auttamiseksi järjestetään tänään ja huomenna. Virallisena kokouspaikkana on Geneve, mutta koronapandemian vuoksi kokous joudutaan toteuttamaan pääosin etäyhteyksien varassa.

Kokoukseen osallistuvilta noin 70 maan ulkoministereiltä odotetaan konkreettisia lupauksia Afganistanin auttamiseksi lähivuosina. Kokousta varjostavat Afganistanissa lisääntynyt väkivalta sekä vaikeudet maan hallituksen ja Taleban-liikkeen välisissä rauhanneuvotteluissa.

Huolia lisäsi juuri konferenssin alla tullut Yhdysvaltain ilmoitus Afganistanissa olevien amerikkalaissotilaiden määrän puolittamisesta jo tammikuun puoliväliin mennessä.

Euroopassa voidaan nähdä kolmas korona-aalto jo alkuvuodesta, WHO:n edustaja varoittaa

Euroopassa koronatoimet ovat olleet riittämättömiä, arvioi asiantuntija ja ennustaa ensi vuoden alkuun kolmatta korona-aaltoa. Maailman terveysjärjestö WHO:n koronatoimien erikoisedustaja, lääkäri David Nabarro kommentoi koronatilannetta sveitsiläislehti Solothurner Zeitungin haastattelussa.

Nabarron mukaan Eurooppa epäonnistui ensimmäisen aallon jälkeen epidemian hoidossa tarvittavan infrastruktuurin rakentamisessa kesällä. Mikäli tarvittavaa infrastruktuuria ei rakenneta nyt, on edessä kolmas aalto.

Hän myös kehui haastattelussa Itä-Aasian suhtautumista koronarajoituksiin ja painotti sitä, miten alueen maissa rajoitustoimia ei höllennetty heti, kun tartuntojen määrä oli saatu laskuun.

Medialähteet: Biden nimeämässä pitkäaikaisen neuvonantajansa tulevan hallintonsa ulkoministeriehdokkaaksi

Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin ulkoministeriehdokkaaksi on mediatietojen mukaan nousemassa Bidenin nykyinen ulkopoliittinen neuvonantaja ja maan entinen varaulkoministeri Antony Blinken.

Asiasta kertovat muun muassa New York Times -lehti ja talousuutistoimisto Bloomberg valitsemisprosessia läheisesti tunteviin lähteisiin vedoten. Blinkenin on arvioitu jo aiemminkin olevan kärkiehdokkaiden joukossa. Senaatin on vahvistettava presidentin ehdokkaan nimitys ministeriksi.

Bloombergin mukaan Biden olisi valitsemassa kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen Jake Sullivanin, joka oli yksi Hillary Clintonin läheisimmistä avustajista.

Bidenin on määrä ilmoittaa ensimmäisistä ministerinimityksistä tiistaina.

Osavaltion ylin vaaliviranomainen: Trumpin on aika hyväksyä Bidenin voitto Georgiassa

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin on aika hyväksyä maan seuraavan presidentin demokraattien Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit Georgian osavaltiossa, kertoo osavaltion ylin vaaliviranomainen Brad Raffensperger uutissivusto Axiosille.

Raffensperger arvioi republikaanien etsivän syntipukkeja vaalitappiolle. Republikaaniviranomainen on sitä mieltä, että Trumpin ja Georgian republikaanipuolueen olisi syytä keskittää huomionsa osavaltion senaattorien valintaan.

Osavaltion senaattoripaikat ratkeavat vasta tammikuulle suunnitellun senaattorivaalin toisen kierroksen myötä. Kaksi senaattoripaikkaa ratkaisevat sen, pysyykö senaatti republikaanien vallassa.

Trumpin kampanjatiimi etäännyttää itseään lahjusväitteitä esittäneestä asianajajasta

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin kampanjatiimi yritti sunnuntaina etäännyttää itseään asianajaja Sidney Powellista sen jälkeen, kun tämä oli muun muassa esittänyt konservatiiviselle Newsmax-uutiskanavalle räikeitä väitteitä vaalivilpistä Georgian osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Hill sekä uutissivusto Axios.

Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani kertoi Hillin mukaan, ettei Powell ole osa Trumpin lakitiimiä. Powell on kuitenkin esiintynyt aiemmin lehdistötilaisuuksissa osana lakitiimiä.

Powellin esittämien väitteiden joukossa oli muun muassa arvio siitä, että Georgian republikaanikuvernööri Brian Kemp ja muut viranomaiset olisivat mahdollisesti ottaneet lahjuksia.

Hongkongin tunnetuimpiin kuuluva demokratia-aktivisti aikoo tunnustaa syyllisyytensä oikeudenkäynnissä

Hongkongin tunnetuimpiin demokratia-aktivisteihin kuuluva Joshua Wong sanoo tunnustavansa syyllisyytensä tänään alkavassa oikeudenkäynnissä.

Wongin mukaan myös kaksi hänen kanssaan syytettynä olevaa aktivistia aikovat tunnustaa syyllisyytensä. Aktivistien vastaiset syytteet liittyvät erityishallintoaluetta ravistelleisiin demokratiamielenosoituksiin.

Wong kertoo kolmen aktivistin jatkavan taisteluaan vapauden puolesta. 24-vuotias Wong on ollut keskeisessä roolissa Hongkongin protestiliikkeessä. Kiinan ote Hongkongista on kiristynyt uuden turvallisuuslain myötä, ja monia aktivisteja on pidätetty ja painostettu sen nojalla entisestään. (Lähde: AFP)