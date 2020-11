Yön uutiskooste: Trumpin hallinto valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin, paavi soimaa koronatoimia vastustavia

Viking Line vie jo toisen karille ajaneen aluksensa korjattavaksi Naantaliin

Viking Linen karille ajanut Viking Grace -matkustajalautta siirtyy tänään korjaustelakalle Naantaliin. Yhtiön tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan siirto toteutunee aamupäivän aikana.

Grace ajoi karille lauantaina Maarianhaminan edustalla. Alukseen tuli vaurioita pääasiassa yhteen potkuriin.

Edellisen kerran yhtiön alus ajoi karille syyskuussa. Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa, minkä jälkeen se siirrettiin korjattavaksi Naantaliin. Alus palasi liikenteeseen marraskuun alussa.

Stalinin uhreja Karjalassa tutkinut Dmitrijev jälleen oikeudessa Venäjällä

Venäjällä Stalinin vainoja ja niiden uhreja tutkinut Juri Dmitrijev on tänään jälleen oikeuden edessä Petroskoissa. Hän sai jo kesällä vankeustuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomiota kovennettiin syyskuussa Karjalan korkeimmassa oikeudessa 13 vuoteen.

Dmitrijev on valittanut tuomiosta. Hänen tukijansa ovat pitäneet syytteitä historioitsijaa vastaan tekaistuina ja poliittisina.

Dmitrijev löysi ja kartoitti Luoteis-Venäjän Sandarmohista Stalinin aikakauden haudan, johon on haudattu 1930-luvulla tuhansia ihmisiä. Lähellä Karhumäkeä sijaitsevan joukkohaudan uhrien joukossa on myös satoja suomalaisia.

Suomen isännöimästä Afganistan-konferenssista odotetaan lupauksia avusta

Suomen, Afganistanin ja YK:n isännöimä Afganistanin apukonferenssi jatkuu tänään Genevessä. Kokoukseen osallistuvilta kymmeniltä mailta odotetaan päivän puheenvuoroissa lupauksia Afganistanille suunnatun avun jatkamisesta.

Koronapandemian takia pääosin virtuaalisesti järjestettävässä konferenssissa puhuvat tänään muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja Afganistanin presidentti Ashraf Ghani. Suomea edustavat istuntojen puheenjohtajistossa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnari (sd.).

CNN: Trumpin hallinto valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin

Yhdysvalloissa vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto on ilmoittanut maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille, että nykyhallinto on valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Istuva presidentti Donald Trump ei ole tähän mennessä suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on yrittänyt kääntää tulosta mieleisekseen muun muassa oikeustoimien kautta. Viraston tuore ilmoitus on tähän mennessä lähin myöntymisen merkki, jonka Trumpin hallinto on antanut.

Lisäksi Trump kirjoitti Twitterissä kertoneensa viraston johtajalle, että prosessi voidaan aloittaa. Hän kuitenkin kertoo tviitissään jatkavansa taistelua ja uskovansa tiiminsä voittavan.

Biden aloitti ministerivalintojensa julkistamisen - iso osa nimityksistä vielä tekemättä

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden julkisti Suomen aikaan eilen illalla ensimmäiset ministerivalintansa.

Tiistaille suunnitellun virallisen julkistuksen alla kerrotut nimitykset antoivat viitteitä siitä, että tuleva hallinto pyrkii kohentamaan Yhdysvaltain roolia kansainvälisissä liittoumissa Donald Trumpin niin sanotun "Amerikka ensin" -hallinnon jälkeen.

Ulkoministerin pestiin Bidenin ehdokas on entinen varaulkoministeri Antony Blinken. Biden aikoo nostaa entisen ulkoministerin John Kerryn ilmastoasioiden erikoislähettilääksi.

Iso osa nimityksistä on vielä tekemättä.

Paavi soimaa koronatoimia vastustavia ja osoittaa tukea rasismin vastaiselle liikehdinnälle

Paavi Franciscus kritisoi maanantaina koronavirustoimien vastaisia mielenosoituksia ja rinnasti ne vastakohtana maailmanlaajuisille rasismin vastaisille mielenosoituksille. Hänestä rasismia vastustavia mielenosoittajia yhdistää "terve suuttumus".

Paavi ihmetteli tuoreessa kirjassa sitä, miten ihmiset vastustavat kadulla koronatoimia turvaväleistä ja maskisuosituksista piittaamatta.

Hän kummeksui sitä, että hallitusten ihmisten hyväksi asettamat rajoitukset koetaan poliittisena hyökkäyksenä henkilökohtaista vapautta vastaan.

Hänen mielestään koronatoimia vastustavat ovat kyvyttömiä poistumaan omien intressiensä kyllästämästä pienestä maailmasta, eivätkä osoittaisi mieltä esimerkiksi rasismia vastaan. (Lähde: AFP)

Viihdemusiikin Kullervo Linna -palkinnot laulaja Esa Elorannalle ja ex-tangokuningas Marko Maunukselalle

Laulaja, lauluntekijä Esa Eloranta ja entinen tangokuningas Marko Maunuksela saavat tämän vuoden Kullervo Linna -palkinnot.

Laulaja Esa Elorannan palkitsemista raati perustelee sillä, että Elorannalla on taito yhdistää kotimaisen iskelmän kaiho amerikkalaiseen laulaja-lauluntekijä-perinteeseen ja luoda kokonaisuudesta itsensä näköinen.

Vuoden 2010 tangokuningasta Marko Maunukselaa kuvataan taas monipuoliseksi artistiksi, joka on perinteisen Suomi-iskelmän puolestapuhuja.

Säveltäjä Kullervo Linnan syntymäpäivänä vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään ansioista kotimaisessa viihde- ja tanssimusiikissa. Palkinto on 2 000 euron arvoinen.