Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut alueiden kanssa keskustelut koronatoimista

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on aloittanut alueiden kanssa keskustelut siitä, mitä lisätoimia tarvitaan heikentyneen koronatilanteen takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan keskusteluita käydään alueiden kanssa, jotka ovat leviämis- tai kiihtymisvaiheessa.

Keskusteluja käydään esimerkiksi tänään peräjälkeen eri alueiden kanssa iltaan asti. Ensimmäisenä keskustelu käytiin kello 11 Uudenmaan kanssa.

Keskusteluissa alueellisten koronaryhmien kanssa on tarkoitus selvittää, minkälaisilla toimenpiteillä koronaviruksen leviämistä voitaisiin alueittain estää. Toimivalta toimenpiteiden ja esimerkiksi rajoitusten määräämisessä on alueellisilla viranomaisilla.

Mahdolliseen valmiuslain uuteen käyttöönottoon Kiuru ei suoraan ota kantaa.

– On selvää, että jos parempaan päin ei pystytä nopeasti menemään, silloin koko valtioneuvoston on käytävä hyvin vakava keskustelu siitä, millä toimilla jatketaan, Kiuru sanoi STT:lle illalla.

Käänne tapahtui nopeasti

Käänne koronaepidemian kulussa on tapahtunut nopeasti viime viikkojen aikana. Valtioneuvosto on tehnyt valtakunnallisia linjauksia alueellisista suosituksista epidemian hillitsemisestä viimeksi lokakuun puolivälissä. Kiurun mukaan äkisti muuttunut epidemiatilanne kuitenkin haastaa alueita toimimaan ripeästi, jotta tilanne saadaan hallintaan.

– Tässä tapauksessa on tärkeää, että alueellisesti tehdään nyt kaikki se, mitä on tähän mennessä linjattu tehtäväksi, ministeri Kiuru sanoi illalla.

STT ei ole tänään tavoittanut Kiurua.

Yökahvilatoiminnalle tuli loppu Uudellamaalla

Mahdollisuus niin sanotulle yökahvilatoiminnalle tilkitään Uudellamaalla rajoittamalla aukioloaikoja. Valtioneuvosto päätti asiasta tiistaina.

Yökahviloilla viitataan ravintoloiden mahdollisuuteen avata ovensa uudelleen tunnin kiinniolon jälkeen yöllä. Asetus tulee voimaan torstaina, josta lähtien ravitsemisliikkeet Uudellamaalla saavat avata uudelleen aikaisintaan viideltä aamulla. Ne voivat olla auki yhteentoista illalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa todetaan, että parin viikon aikana havaitusta toiminnasta ei ole syntynyt tiedossa olevia tartuntoja tai joukkoaltistumisia. Paheneva epidemiatilanne edellyttää kuitenkin sen varmistamista, että riskialtis toiminta lopetetaan ennen kuin se yleistyy lisää epidemian samanaikaisesti levitessä.

– Vaikka tartuntataudin leviämisen estämiseksi rajoitettuja asiakaspaikkamääriä ja anniskeluaikoja noudatettaisiin, uudenlainen ”yökahvila”-toiminta muodostaa erittäin suuren riskin koronavirustaudin leviämiselle suuriin ihmisjoukkoihin, muistiossa sanotaan.

Aukiolojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravintoloita ja kahviloita eikä laivoja ja lentokoneita.

THL kertoi 353 uudesta tartunnasta

Suomessa on raportoitu tänään 353 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 182 tartuntaa, mikä on 1 238 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu 22 289.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 15 300 eli yli 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tähän mennessä tiedossa kaikkiaan 384. Sairaalahoidossa oli maanantain tietojen mukaan 120 ihmistä, mikä on 16 enemmän kuin viime viikolla perjantaina. Tehohoidossa oli 15 potilasta eli viisi aiempaa enemmän.

THL kertoo koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.