United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynnissä kuullaan todistajia

Rikollisryhmä United Brotherhoodiin kohdistuvassa lakkauttamisoikeudenkäynnissä kuullaan tänään ryhmän johtajaa ja todistajia.

Lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus ovat kutsuneet kuultavaksi asiantuntijat keskusrikospoliisista ja Rikosseuraamuslaitoksesta. Vastaajapuolen todistajina oikeudenkäynnissä on UB:n jäseninä olleita miehiä.

Lakkauttamiskanteen vastaaja on Tero Holopainen, joka viranomaisten mukaan on johtanut ryhmää ainakin vuodesta 2016. Holopaista kuullaan aamulla ensimmäiseksi.

Holopainen vastustaa lakkauttamista. Hän kiistää, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

Holopainen on myös vedonnut siihen, että UB:n toiminta on jo lakannut.

Todisteena vankilassa käytettyjä paitoja

United Brotherhood määrättiin alkuvuodesta väliaikaiseen toimintakieltoon, ja käräjäoikeus piti lokakuussa kiellon voimassa. Viranomaiset kuitenkin epäilevät ryhmällä olleen toimintaa tänä vuonna.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen. He vetoavat lakkauttamisasiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset. Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

Poliisi myös epäilee parikymppisen miehen pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Kaksikon epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi lokakuussa, että Lahteen UB:n tilalle perustettiin Red Roots -niminen ryhmä, jonka toiminta kuitenkin päättyi lyhyeen. Poliisi tutkii, jatkettiinko Red Rootsissa United Brotherhoodin toimintaa, jolloin kyseessä olisi toimintakiellon rikkominen.