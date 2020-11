Von der Leyen: Sisämarkkinoita ei uhrata Britannian kauppasopimuksen vuoksi – "Britannian on turha kuvitella nauttivansa jäsenmaiden eduista enää"

EU ei ole valmis uhraamaan sisämarkkinoitaan brexitin jälkeisen uuden kauppasopimuksen tekemiseksi Britannian kanssa, sanoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyenin mukaan toimivat sisämarkkinat ovat Euroopan hyvinvoinnin ja vaurauden lähde, jota ei voi vaarantaa, vaikka unioni on muuten valmis tekemään kaikkensa saadakseen aikaan sopimuksen.

Puheenjohtaja toisti jälleen kerran, että Britannian on turha kuvitella voivansa nauttia jäsenmaiden eduista, koska se ei enää kuulu unioniin.

– Unionin täysivaltaisen jäsenen asemalla on merkittävä ero pelkkään arvostetun kumppanin asemaan nähden, von der Leyen muistutti.

Von der Leyen sanoi myös, että varsinkin Britannian viimeaikaisten toimien vuoksi tulevasta suhteesta on syytä sopia tarkasti.

– On elintärkeää, että se mistä on sovittu, pysyy sovittuna. Luottamus on hyvästä, mutta laki on vielä parempi.

Brexitin jälkeinen siirtymäkausi päättyy vuodenvaihteessa.