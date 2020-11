Viranomaisten UB:n johtajana pitämä mies sanoo jääneensä ”eläkkeelle” vuoden 2018 jälkeen ja lukeneensa teksti-TV:stä ryhmän lopettaneen

Rikollisryhmä United Brotherhoodin johtajana pidetty porvoolaismies sanoo jääneensä "eläkkeelle" ryhmän toiminnasta vuoden 2018 jälkeen. UB:hen kohdistuvassa lakkauttamisoikeudenkäynnissä tänään aamupäivällä kuultu Tero Holopainen kertoi historiastaan ryhmässä. Hänen mukaansa hän on ollut ryhmässä mukana alkusyksystä 2011 vuodenvaihteeseen 2018–2019 asti.

Holopainen kiistää olleensa perustamassa United Brotherhoodia. Se ei hänen mukaansa voi olla mahdollista, koska hän oli perustamisen aikaan vuonna 2010 vankilassa. Hän kertoo liittyneensä jäseneksi vapautumisensa jälkeen elo-syyskuussa ja päätyneensä ryhmää johtaneeseen neuvostoon.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth kysyi Holopaiselta, mistä syystä hän pääsi suoraan neuvostoon. Holopainen vastasi, että häntä pyydettiin. Ruuth kysyi, vaikuttiko Holopaisen tausta siihen, että hänen ei tarvinnut käydä läpi tavanomaista etenemisprosessia. Holopainen ei vastannut kysymykseen, vaan sanoi, että asiaa pitäisi kysyä häntä pyytäneiltä.

Holopainen oli tutkintavankeudessa, kun United Brotherhood tämän vuoden tammikuussa ilmoitti toimintansa loppuneen. Holopainen sanoi lukeneensa lopettamisesta teksti-TV:stä.

KRP:n asiantuntija: Veljeys tulee rahan jälkeen

Holopaisen jälkeen oikeudenkäynnissä kuultiin keskusrikospoliisin (KRP) jengiasiantuntijaa Kimmo Kylmäkoskea. Hänen mukaansa Holopaisen toimintaa on seurattu 20 vuoden ajan. Vankilassa olo ei Kylmäkosken mukaan ole estänyt mahdollisuutta olla perustamassa ryhmää. Holopainen on Kylmäkosken mukaan ollut ryhmän neuvostossa ja vuoden 2016 alussa tapahtuneen vallanvaihdoksen jälkeen noussut UB:n johtoon. KRP katsoo Holopaisen johtavan ryhmää edelleen.

Kylmäkosken mukaan United Brotherhoodin perimmäinen tarkoitus on taloudellisen hyödyn tavoittelu. Vankilassa olevista jäsenistä pidetään hänen mukaansa kyllä huolta esimerkiksi vierailemalla vankilassa ja antamalla taloudellista tukea, mutta julkilausuttu veljeys tulee vasta taloudellisen hyödyn tavoittelun jälkeen.

– Tässä mielessä se veljeys toki näkyy, mutta kyllä se rahan hankkiminen ja taloudellisen hyödyn tavoittelu on ykkösprioriteetti ja veljeys tulee sen jälkeen, Kylmäkoski sanoi.

Todisteena vankilassa käytettyjä paitoja

United Brotherhoodin lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. Holopainen vastustaa lakkauttamista. Hän kiistää, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

Holopainen on myös vedonnut siihen, että UB:n toiminta on jo lakannut.

United Brotherhood määrättiin alkuvuodesta väliaikaiseen toimintakieltoon, ja käräjäoikeus piti lokakuussa kiellon voimassa. Viranomaiset kuitenkin epäilevät ryhmällä olleen toimintaa tänä vuonna.

Erikoissyyttäjä Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen. He vetoavat lakkauttamisasiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset. Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

Poliisi myös epäilee parikymppisen miehen pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Kaksikon epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi lokakuussa, että Lahteen UB:n tilalle perustettiin Red Roots -niminen ryhmä, jonka toiminta kuitenkin päättyi lyhyeen. Poliisi tutkii, jatkettiinko Red Rootsissa United Brotherhoodin toimintaa, jolloin kyseessä olisi toimintakiellon rikkominen.