THL: Suomessa on 363 uutta koronatartuntaa, testien määrä on kasvanut eilisestä miltei 30 000 testillä

Suomessa on raportoitu 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 307 tartuntaa, mikä on 1 340 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu 22 652. Maanlaajuisesti eniten uusia tartuntoja raportoitiin Helsingissä, jossa niitä oli 116. Helsinkiä seuraavat uusien tartuntojen listauksessa pääkaupunkiseudun kaupungit Vantaa (50 uutta tartuntaa) ja Espoo (39). Mainos alkaa Mainos päättyy Viruksen ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla nyt 155,4, kun se koko maassa on 75,4. Ilmaantuvuusluku kuvaa tautitapauksien määrää sataatuhatta henkeä kohti viimeisen kahden viikon aikana. Tehtyjen koronavirustestien määrä on kasvanut yli 29 600 testillä eilisestä, ja testejä on yhteensä tehty yli 1,8 miljoonaa. THL kertoo koronaviruksen aiheuttamaan tautiin mahdollisesti liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät myöhemmin tänään.