Hallitus esittää jatkoa kuluttajaluottoja koskeville rajoituksille

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiseen lakiin, jolla tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko on rajoitettu 10 prosenttiin ja luottojen ja luotonvälityspalvelujen suoramarkkinointi on pääosin kielletty. Rajoitusten voimassaoloa on tarkoitus jatkaa ensi vuoden syyskuun loppuun asti.

Tarkoituksena on vähentää velkaongelmia sekä helpottaa niiden kuluttajien asemaa, jotka ovat koronavirustilanteen takia joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.