Taloustutkimuksen kysely: Lähes 80 prosenttia vastaajista ei hyväksy turkistarhauksen tukemista

Noin kolme neljästä Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastanneista vastustaa turkistarhauksen tukemista julkisin varoin, eläinoikeusjärjestö Animalia kertoo. Vastaajista 76 prosenttia on joko täysin tai osittain eri mieltä väitteestä ”Turkistarhausta tulee tukea julkisista varoista.”

– Tämä on selkeä viesti hallitukselle, joka on tukenut turkisalaa miljoonilla euroilla. Poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä tarpovan alan pönkittäminen verovaroin ei kerta kaikkiaan mahdu suomalaisten oikeustajuun, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo tiedotteessa.

Järjestön tekemän selvityksen mukaan turkistarhausta on tuettu jo yli viidellä miljoonalla eurolla tänä vuonna. Hallitus on lisäksi päättänyt tukea maatalouden alkutuotantoa 48 miljoonalla eurolla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tiedotteessa kerrotaan, että Business Finlandin tukemista kymmenestä turkistarhasta suurin osa on tehnyt jo ennen koronapandemiaa kahtena edellisenä tilikautenaan tappiollisen tuloksen. Tukia ovat myöntäneet myös ely-keskukset ja Valtiokonttori.

– On uskomatonta, että koronatukia jaetaan alalle, joka on ollut kriisissä jo monta vuotta. Kun tiedämme lisäksi, että suurin osa kansalaisista ei hyväksy nykymuotoista turkistarhausta, on todella ristiriitaista, että hallitus haluaa aktiivisesti tukea tällaista toimintaa, Oikeutta eläimille -järjestön viestintä- ja kampanjavastaava Kristo Muurimaa sanoo tiedotteessa.

Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina marraskuun puolivälissä. Haastattelujen kohderyhmä on 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 1 001 henkilöä.

Täyskiellon kannatus kasvaa

Kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta eli haluaisi lopettaa tarhauksen siirtymäajalla tai sallisi sen jatkuvan vain, jos eläimille taataan huomattavasti paremmat olot. Täyskieltoa kannattaa 38 prosenttia vastaajista. Vain 16 prosenttia sallisi turkistarhauksen jatkuvan entisellään.

– Turkistarhoilla eläville eläimille luvattiin parempia oloja jo vuonna 2013, mutta hallituksen toimintaa on tässäkin ohjannut alan taloudellinen etu, eikä eläinten hyväksi ole tehty mitään. Kuitenkin hallituspuolueiden enemmistö vastustaa turkistarhausta ja turkistarhauksen kiellolle on kansalaisten selvä tuki. Tämän tulisi näkyä päätöksissä, Animalian Kivekäs sanoo.

Tiedotteen mukaan turkistarhauksen kannattavuusongelmien ohella myös koronavirus antaa lisäpontta tarkastella turkistarhauksen asemaa Suomessa. Euroopan minkkitarhoilla on löydetty uusia koronamutaatioita, ja esimerkiksi Tanska ja Hollanti ovat ajamassa minkkitarhansa kokonaan alas.

– Nyt olisi korkea aika laittaa piste turkistarhaukselle, joka on paitsi koronariski, myös vailla kansan hyväksyntää. Suomen tulisi panostaa kestäviin elinkeinoihin ja lopettaa epäeettisen alan tekohengittäminen, Oikeutta elämille -järjestön Muurimaa toteaa.