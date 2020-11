Pääkaupunkiseudulle järeitä rajoituksia kolmeksi viikoksi – "Ne laittavat tauolle tavallisen elämän, mutta se on itse asiassa juuri niiden tehtävä"

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ottavat käyttöön kovemmat keinot pääkaupunkiseudun pahentuneen koronavirustilanteen hillitsemiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että tiukemmat rajoitukset astuvat pääosin voimaan ensi maanantaina ja jatkuvat joulukuun 21. päivään asti. Tarvittaessa rajoituksia ja suosituksia ollaan valmiita jatkamaan pidempäänkin.

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, kuten sisäliikuntatilat, museot ja työväenopistot suljetaan.

Kirjastot palvelevat rajoitetusti, ja ensisijaisesti suositaan etukäteisvarausta ja itsepalvelua automaatilla. Myös välttämätön asiointi asiakastietokoneilla on sallittu.

Kaikki ohjattu harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään. Yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot perutaan myös ulkokentiltä.

Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei enää järjestetä, mutta kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan.

Toisen asteen koulutus siirtyy etäopetukseen 3. joulukuuta, ja etäopetus jatkuu kuluvan vuoden loppuun.

– Käytännössä meillä on käytössä koko keinovalikoima perusopetuksen etäopetusta lukuun ottamatta, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesi tiedotustilaisuudessa.

Yli 10 hengen yleiset kokoontumiset kielletään

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet. Enintään 10 henkilön tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää. Päätöksen asiasta antoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

– Yleisötilaisuuksia ovat huvitilaisuuksien, kilpailujen ja näytösten lisäksi näihin rinnastettavat muut tilaisuudet, kuten yhtiökokoukset ja rekisteröityjen yhdistysten kokoukset, kertoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen.

Hän painottaa, että tarkoituksena ei ole, että huvitilaisuuksia tai muita yleisötilaisuuksia järjestettäisiin enintään 10 henkilön suosituksen pohjalta. Poikkeuksella pyritään turvaamaan mahdollisuus lakisääteisten kokousten järjestämiseen.

Lähikontaktit suositellaan rajoitettavaksi kotitalouteen tai siihen rinnastettaviin läheisiin. Yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi, ja esimerkiksi valmistujaisjuhlat ja merkkipäivät tulisi jättää väliin. Hautajaisten tai muistotilaisuuksien osallistujamäärät suositellaan rajattavaksi hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

– Esitetyt toimenpiteet ovat rajuja, sitä ei voi kieltää. Ne laittavat monelta osin tauolle tavallisen elämän, mutta se on itse asiassa juuri niiden tehtävä, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi.

Hus: potilasmäärät kasvavat 3-4 viikkoa

Viime viikolla Uudellamaalla todettiin lähes 1 700 koronavirustartuntaa. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi, että Uudellamaalla oli perjantaiaamuna yhteensä 84 sairaalahoitoa vaativaa koronaviruspotilasta.

Sairaalapotilaista enemmistö on miehiä. Enemmistöllä on jokin perussairaus, mutta potilaiden joukossa on myös perusterveitä. Potilaat ovat nyt iäkkäämpiä kuin alkusyksystä. Nuorin sairaalapotilaista on tällä hetkellä 27-vuotias ja iäkkäin 89-vuotias.

– Tämä kertoo meille kaikille sen, että tämä tauti voi iskeä keneen vain, Mäkijärvi sanoi.

Hus ennustaa, että potilasmäärät tulevat kasvamaan seuraavat kolmesta neljään viikkoa.

Kansallisteatteri peruu kaikki joulukuun näytännöt, Helsingissä ei järjestetä myöskään Tuomaan markkinoita

Kansallisteatteri peruu kaikki loppuvuoden näytännöt. Aiemmin esitykset peruttiin kolmen viikon ajalta, mutta pääkaupungin koronakoordinaatioryhmän tänään ilmoittamien rajoitustoimien myötä näytännöt perutaan koko loppuvuodelta.

Tammikuussa alkavan näytäntökauden osalta tilanne on toistaiseksi avoin, Kansallisteatteri kertoo tiedotteessaan.

Kansallisteatteri kertoo joutuneensa perumaan loppuvuodesta kaikkiaan 77 näytäntöä.

Myös Helsingissä Senaatintorilla vuosittain järjestettävä Tuomaan markkinat peruttiin uusien koronatoimien julkistamisen jälkeen. Helsingin tapahtumasäätiön mukaan joulutori vaatii kymmenien eri kumppanien ennakkotyötä ja tapahtuma kerää satoja toimijoita yhteen.

– Helsingin tapahtumasäätiö kunnioittaa tehtyä työtä ja korvaa alihankkijoille tähän asti tapahtuman järjestelyistä syntyneet kulut. Peruutuksesta aiheutuu Helsingin tapahtumasäätiölle arviolta yli 200 000 euron tappiot, tapahtumasäätiö kertoo tiedotteessa.

Korkeasaari ja Ateneum sulkevat ovensa viikoiksi

Myös Korkeasaaren eläintarha ilmoitti pitävänsä ovensa säpissä 30.11.–20.12. pääkaupunkiseudun koronaepidemian hillitsemiseksi.

Kansallisgalleria puolestaan kertoi sulkevansa Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseot maanantaina. Ovet pysyvät niissä suljettuina 20. joulukuuta asti.

Finnkino lopettaa elokuvanäytökset pääkaupunkiseudulla 30.11.–18.12. ja Lahden Kuvapalatsissa 30.11-14.12.