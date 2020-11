Pirkanmaan koronanyrkki pitää tiedotustilaisuuden – koronarajoitukset ovat tiukentumassa

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä pitää tänään tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan alueen viime päivien koronatilanteen kehityksestä ja sen vuoksi tehtävistä toimenpiteistä. Tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 12.

Ohjausryhmä päätti uusista toimenpiteistä eilisessä kokouksessaan. Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) kertoi kokouksen jälkeen STT:lle, että koronarajoitukset ovat tiukentumassa Pirkanmaalla.

– Ajattelimme etupainotteisesti toimia ja katsoa, että pystytäänkö vielä tekemään jotain, jotta emme joutuisi leviämisvaiheeseen ja samanlaisiin lukuihin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseutu, Lyly sanoi.

Koronatartuntojen määrä Pirkanmaalla on ollut kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana Pirkanmaalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 297 koronatartuntaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 112. Perjantaina Pirkanmaalla raportoitiin 39 uutta koronavirustartuntaa, mikä on maakunnan korkein päiväkohtainen luku.