Yön uutiskooste: Pääkaupunkiseutu ottaa käyttöön tiukemmat rajoitukset, Joe Bidenin jalasta murtui luu

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, muun muassa sisäliikuntatilat ja työväenopistot, suljetaan. Kirjastot palvelevat rajoitetusti.

Sisätiloissa järjestettävä ohjattu harrastustoiminta keskeytetään, yli 20-vuotiaiden harrastusvuorojen osalta myös ulkokentiltä.

Toisen asteen koulutuksen etäopetus alkaa 3. joulukuuta ja jatkuu vuoden loppuun.

Rajoitukset jatkuvat ainakin joulukuun 20. päivään asti.

Vantaan korruptiokäräjillä kuullaan tänään törkeästä lahjuksen ottamisesta syytettyä entistä kokoomuskansanedustajaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kuullaan tänään törkeästä lahjuksen ottamisesta syytettyä Tapani Mäkistä. Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kokoomuksen kansanedustajana toimineen Mäkisen syyte koskee 20 000:ta euroa, jotka hän syytteiden mukaan sai tammikuussa 2015 kahdelta yrittäjältä. Syyttäjän mukaan Mäkinen pyrki etuostoasiassa edistämään yritysten asiaa.

Syytteessä törkeästä lahjuksen antamisesta on entinen kokoomuksen kansanedustaja Juhani Sjöblom ja toinen yrittäjä. Syytetyt kiistävät syytteet.

Mäkinen toimi viime hallituksen oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok.) erityisavustajana.

Syyttäjän mukaan varusmiehiä kylmetettiin tahallaan Ilmavoimien päättöharjoituksessa - tuomio annetaan

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään tuomion rikosasiassa, joka koskee Ilmavoimien vuoden 2018 päättöharjoituksen tapahtumia. Syyttäjän mukaan harjoituksessa kiinni otettuja varusmiehiä kylmetettiin tahallaan muun muassa siten, että heitä pidettiin lumessa vähissä vaatteissa. Epäiltyjä uhreja on kahdeksan.

Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta 21 ihmiselle. Syytetyistä kolme oli teon aikaan ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Valtaosa syytetyistä kiistää syytteet.

Kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapaus käräjillä: EIT-huijauksesta syytetään miehen tytärtä ja tämän ex-puolisoa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapauksessa. Miehen tyttärelle ja tämän entiselle puolisolle luetaan syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Tapaus liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle viime vuonna antamaan langettavaan päätökseen.

EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta käännyttäessään Irakiin turvapaikanhakijan, jonka väitettiin tulleen surmatuksi pian Irakiin paluunsa jälkeen. Keskusrikospoliisi on epäillyt, että mies onkin elossa, ja asiasta aloitettiin esitutkinta.

Syytteiden mukaan EIT:lle annetut tiedot miehen kuolemasta eivät pitäneet paikkaansa ja kirjalliset todisteet olivat väärennettyjä.

Trumpin vävy matkustamassa Saudi-Arabiaan ja Qatariin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa tällä viikolla tapaamaan sekä Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmania sekä Qatarin emiiriä Tamim bin Hamad al-Thania. Asiasta kertoo muun muassa qatarilainen uutiskanava al-Jazeera, joka pohjaa tietonsa yhdysvaltalaisiin tiedotusvälineisiin.

Kushnerin matkalla on tiettävästi monta syytä. Yksi niistä liittyy al-Jazeeran mukaan Saudi-Arabian ja sen liittolaisten sekä Qatarin välirikkoon. Lisäksi iranilaisen ydinvoimatutkija Mohsen Fakhrizadehin viime perjantainen murha on nostanut Persianlahden alueella jännitteitä. Kolmas iso aihe on Israelin lähentyminen monien arabimaiden kanssa, jossa Yhdysvalloilla ja Kushnerilla on ollut merkittävä rooli.

Bidenilta historiallinen nimitys - koko viestintähenkilöstö naisia

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Joe Biden kertoi sunnuntaina nimittäneensä kabinettinsa viestintähenkilöstön. Bidenin edustajien mukaan kyseessä on historiallinen nimitys, sillä kaikki viestintätiimin jäsenet ovat naisia.

Näkyvimmässä roolissa tulee olemaan Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki. Hän toimi Barack Obaman presidenttiaikana hallinnon viestintäjohtajana.

Biden valitsi Valkoisen talon viestintäjohtajaksi Kate Bedingfieldin, joka oli Bidenin viestintäjohtajana, kun tämä oli varapresidentti. (Lähde: AFP)

Joe Bidenin jalasta murtui luu koiraa ulkoiluttaessa

Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin jalasta murtui luu, kun hän oli ollut ulkoiluttamassa koiraansa lauantaina. Tuleva presidentti oli liukastunut leikkiessään Major-koiransa kanssa.

Murtumaa ei havaittu röntgenkuvissa, mutta jalkaan tehtiin myös tietokonetomografia-kuvaus, jossa murtuma paljastui. Biden joutuu käyttämään murtuneessa jalassaan tukikenkää.

Bidenin avustajat ovat kertoneet Majorin olevan ensimmäinen entinen koditon koira, joka muuttaa Valkoiseen taloon.

Bidenin on tarkoitus vannoa presidentin virkavala 20. tammikuuta. (Lähde: AFP)

Koripallomaajoukkue kohtaa Serbian EM-karsinnassa tänä iltana

Suomen koripallomaajoukkue kohtaa tänä iltana kello 19 Serbian koripalloilun EM-karsinnassa Espoossa. Sekä Suomella että Serbialla on ennen illan peliä yksi voitto kolmesta pelistä.

Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa helmikuussa Suomi hävisi Serbialle 58–80. Perjantaina Serbia hävisi Sveitsille ja Suomi Georgialle, jolla on kisaisäntänä varma paikka lopputurnaukseen.