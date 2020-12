Oikeustoimittajien Sumuverho-palkinto Syyttäjälaitokselle – yhdistyksen mukaan julkisiakin päätöksiä saattaa Syyttäjälaitoksen linjauksen vuoksi jäädä yleisöltä pimentoon

Oikeustoimittajien yhdistys on myöntänyt vuoden 2020 Sumuverho-palkintonsa Syyttäjälaitokselle. Palkinnon perusteena ovat Syyttäjälaitoksen linjaukset, jotka yhdistyksen mukaan ovat kyseenalaisia ja edistävät julkisuusvastaista toimintakulttuuria.

Oikeustoimittajat myöntää vuosittain Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä sekä Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä. Valokeila-palkinnon sai tänä vuonna Tuomioistuinvirasto.

Sumuverho-palkinnon perusteiden mukaan Syyttäjälaitos on kieltäytynyt etsimästä syyttäjien päätöksiä asianosaisen nimellä, jopa silloin, kun tietopyynnön tarkoitus on journalistinen. Taustalla on valtakunnansyyttäjän toimiston ohjeistus. Linjaus on Oikeustoimittajat ry:n mukaan johtanut siihen, että edes julkisista päätöksistä ei aina ole mahdollista saada tietoa, vaan ne jäävät yleisöltä pimentoon.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Syyttäjälaitos on myös kieltäytynyt etsimästä tietoja rikosnimikkeen perusteella.

Oikeustoimittajat muistuttaa, että syyttäjällä on perinteisesti ollut avainrooli julkisuusperiaatteen toteutumisessa niin syyteharkinnan kuin tuomioistuinkäsittelynkin aikana. Moni syyttäjä toimiikin sen puolesta, että julkisuusperiaate toteutuu oikeudenkäynneissä. Toisaalta viime aikoina yhä useampi syyttäjä on yhdistyksen mukaan kieltäytynyt kokonaan kommentoimasta asiaa tiedotusvälineille jopa pääkäsittelyn aikana.

Avoimuutta poikkeusoloista huolimatta

Valokeila-palkinnon saanut Tuomioistuinvirasto puolestaan on korona-aikana tuomioistuimille antamissaan ohjeissa painottanut, että oikeudenkäyntien julkisuuden täytyy toteutua myös poikkeusaikana.

Tuomioistuinvirasto linjasi jo koronaepidemian varhaisessa vaiheessa maaliskuussa, että oikeudenkäyntien julkisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Tuomioistuimet ovat myös käytännön tasolla pyrkineet pitämään huolta julkisuuden toteutumisesta.

– On ollut ilahduttavaa huomata, ettei oikeudenkäyntien julkisuuteen ole suhtauduttu tuomioistuimissa poikkeusoloissakaan sivuseikkana, vaan on ymmärretty julkisuuden merkitys oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille ja yleisön tuomioistuimiin kohdistamalle luottamukselle, kiittelee Oikeustoimittajat tiedotteessaan.

Oikeustoimittajat ry on suomalaisten rikos- ja oikeustoimittajien yhdistys.