Fimean Helle: Ensimmäisiä myyntilupia koronarokotteelle voisi olla odotettavissa jo joulun ja uudenvuoden tiedoilla

Euroopan lääkevirasto EMA:n tietojen perusteella ensimmäisiä myyntilupia koronarokotteelle voisi olla odotettavissa jo joulun ja uudenvuoden tiedoilla, sanoo Fimean lääkevalmisteiden arviointiprosessin vt. johtaja Marjo-Riitta Helle.

Helle puhui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin koronarokotekehityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm puolestaan sanoi, että kun myyntilupa koronarokotteille on saatu, niitä saadaan Suomeen nopealla aikataululla. Hänen mukaansa rokotteet tulevat noin kahdessa viikossa.

Suomi odottaa parhaillaan myyntilupia. Lopullinen päätös rokotteen käyttöönotosta tulee hallituksen kautta.

EU:n komissio on neuvotellut kuudesta eri rokotteesta, joista neljä on Euroopan lääkeviraston arvioitavana. Suomi on mukana kaikissa tähän mennessä neuvotelluissa sopimuksissa.

THL:n ylilääkäri: Rokotekehitys kilpajuoksua aikaa vastaan

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että koronarokoteaihio on nyt onnistuttu kehittämään vain kymmenessä kuukaudessa, kun normaalisti rokotteen kehittäminen voi viedä yli kymmenen vuotta.

Hän kuvailee rokotekehitystä kilpajuoksuksi aikaa vastaan. Koronaviruksen kehityksessä eri testausvaiheet ovat limittyneet, kun normaalisti vaiheet ovat peräkkäin.

Nohynekin mukaan erilaisia rokoteaihioita on kehityksessä noin 300, joista puolet pelkästään Yhdysvalloissa. Valtaosa rokotteista ehkäisee taudin oireita. Vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ihmisiä on ryhdytty rokottamaan laajasti, saadaan vastauksia siihen, miten rokote vähentää tartuttavuutta.

Suomessa 550 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 550 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 815 uutta tartuntaa, mikä on 2 805 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin uusia tartuntoja raportoitiin 3 010.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on yli 99 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on lähes kaksinkertaistunut edellisistä kahdesta viikosta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 25 462.