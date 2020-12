Sedu Koskisen juhlat kova pähkinä purtavaksi poliisille ja aluehallintovirastolle

Ravintoloitsija Seppo "Sedu" Koskisen suunnitelma pitää lauantaina suuret 30-vuotisyrittäjäjuhlat on vaikea pala purtavaksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) ja poliisille.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon päällikkö Riku-Matti Lehikoinen sanoo, ettei virastolla ole mahdollisuuksia estää laajojakaan yksityistilaisuuksia.

– Sedu Koskinen on sitä mieltä, että tämä on yksityistilaisuus, Lehikoinen kertoo.

Yli 10 hengen yleisötilaisuudet voidaan hänen mukaansa kieltää tartuntalain nojalla, mutta avilla ei ole siihen valvontaoikeutta. Valvonta on poliisin tehtävä.

Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksiakaan ei suositella järjestämään toistaiseksi lainkaan.

Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen kertoo, ettei poliisilla ole selvää päätöstä tai linjausta Koskisen juhliin liittyen. Tilanne on koronan takia uusi.

– Nyt kun meillä on muutama päivä aikaa ennen kuin tulee pakko toimia, mietimme asiaa rauhassa ja tunnistamme riskit, Heinonen sanoo.

Hän arvioi, että Koskisen antamien tietojen valossa tapahtuma voisi olla kokoontumislain alainen, minkä perusteella se voitaisiin kieltää. Toisaalta hän on luottavainen siihen, että kun tulkinnat saadaan tehtyä ja keskusteltua tilaisuuden järjestäjien kanssa, kysymyksiin löydetään yhteinen ratkaisu.

Esiin on noussut kysymys anniskeluluvasta

Lehikoisen mukaan avilla on mahdollisuus pyytää virka-apua poliisilta. Poliisi käy sitten katsomassa, minkä luonteinen tilaisuus on. Jos kyse on yksityistilaisuudesta, asia on lainsäädännön näkökulmasta kunnossa.

Lehikoinen kertoo, että avi on keskustellut Sedu Koskisen kanssa asiasta. Koskinen on luvannut pienentää tilaisuutta ja kutsua vain ystäviään ja sukulaisiaan tilaisuuteen. Tämän hetken tieto on, että tilaisuuteen olisi tulossa noin 50 ihmistä, kun alun perin puhuttiin noin 200 henkilöstä.

Lehikoinen on keskustellut Koskisen kanssa myös anniskeluoikeuksista. Lehikoinen arvioi, että kokeneena ravintoloitsijana Koskinen tietää, mikä on sallittua ja mikä ei.

– Jos illalliskortti sisältää tavalla tai toisella alkoholijuomia, tilaisuus vaatii anniskeluluvan, Lehikoinen painottaa.

Juhlaan pääsy edellyttää 200 euron maksua lahjatilille. Koskinen vakuuttaa, ettei anniskelusta ole kysymys, vaan hän tarjoaa juomat yksityishenkilönä.

– Nämä asiat, mitkä mietityttävät, on Sedun kanssa käyty läpi, ja hän on näistä asioista tietoinen. Hän on esittänyt, että hän muuttaa toimintaansa sen mukaisesti, että tämä juhla täyttää lain kirjaimen, Lehikoinen kertoo.