THL: Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää missään päin Suomea

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia ei tulisi järjestää edes koronaepidemian perustasolla olevilla alueilla, suosittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL perustelee suositusta sillä, että epidemiatilanne on heikentynyt Suomessa kaikkialla. Suositus sisältyy THL:n aluehallintovirastoille laatimaan arvioon kokoontumisrajoitusten tarpeesta.

Monilla alueilla yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten rajoitukset ovat jo tiukempia. Paikalliset aluehallintovirastot päättävät alueiden kokoontumisrajoituksista alueen epidemiatilanteen mukaan.

Suomessa raportoitu 420 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 420 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 947 tartuntaa, mikä on 2 942 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 3 005 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on hieman yli 101 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 25 882.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät myöhemmin tänään.

Palveluita rajoitetaan eri puolilla Suomea

Turun, Porin, Tampereen ja Espoon kaupungit ovat tänään tiedottaneet uusista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian vuoksi. Espoo rajoittaa sairaalassa hoidossa olevien potilaiden luona vierailua 20. joulukuuta saakka. Vierailukielto ei kaupungin mukaan koske saattohoidossa olevien potilaiden eikä Villa Glimsin potilaiden omaisia.

Tampereella suljetaan sisäliikuntapaikat, uimahallit ja nuorisotilat 21. joulukuuta saakka. Pori kertoo rajoittavansa kaupungin tilojen käyttöä vuoden loppuun saakka.

Myös Turussa rajoitetaan kaupungin palveluita.

– Koronatilanne on viimeisten muutamien päivien aikana muuttunut huonompaan suuntaan koko maakunnassa. Kolme viikkoa kestävillä rajoituksilla yritetään nyt vaikuttaa tilanteeseen. Jouluun asti jokaisen turkulaisen tulee viettää rajoitettua elämää, jotta saisimme pandemian suunnan käännettyä, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungin tiedotteessa.