"Kun tarpeeksi touhuaa, niin ehkä siitä joku jälki jää" – Tuomas Kyröstä on komeaa olla osa Pro Finlandia -palkittujen kirjailijoiden jatkumoa

Kirjailija Tuomas Kyrö oli pelaamassa tennistä, kun tieto Pro Finlandia -mitalista saavutti hänet keskiviikkoaamuna.

– Mä olin hävinnyt sen ottelun niukasti ja harmitti. Niin oli mukava huomata, että olikin tullut mitali toisesta suunnasta, Kyrö kertoo STT:lle.

Tunnustus on Kyrölle kunnianosoitus. Taiteilijoille ja kirjailijoille myönnettäviä Pro Finlandia -mitaleita on jaettu 1940-luvulta lähtien, ja ne myöntää tasavallan presidentti.

– Kun katsoo sitä listaa, ketkä ovat sen aikaisemmin saaneet, niin on komeeta olla osa sitä jatkumoa. Eihän täällä kukaan yksinänsä ole sen erityisempi kuin kukaan muukaan, Kyrö sanoo.

Kyrö (s. 1974) mainitsee Pro Finlandian aiemmin saaneista kirjailijoista Rosa Liksomin, Hannu Raittilan ja Kari Hotakaisen, jotka kaikki ovat olleet hänen esikuviaan.

– Kaikki ovat vaikuttaneet siihen, että elätän itseni kirjoittamalla ja olen kirjailijaksi päätynyt. Ja ehkä sitten joku katsoo 20 vuoden päästä, että tuolla on tuon Kyrön nimi, että sitähän mä luin nuorempana.

Kaikkiaan tänä vuonna Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitalin saa 13 taiteilijaa ja kirjailijaa. Palkittujen joukossa ovat Kyrön lisäksi muun muassa kirjailija Leena Lehtolainen, musiikkineuvos Seppo Hovi, jazzmuusikko Jukka Perko sekä näyttelijä Ulla Tapaninen.

Monen sukupolven tarinoita

Tuottelias ja monipuolinen kirjailija arvelee, että palkinnon saamiseen on voinut vaikuttaa hänen laaja-alainen tekemisensä. Kirjojen lisäksi Kyrö on tehnyt muun muassa kuunnelmia, teatteria, sarjakuvia, televisiota sekä elokuvakäsikirjoituksia. Hänelle on myönnetty useita kulttuurialan palkintoja sekä kirjallisuuden Finlandia-ehdokkuus kirjastaan Liitto vuonna 2005.

Tänä vuonna Kyröltä on ilmestynyt kaksi kirjaa: Mielensäpahoittajan 10-vuotisteos En juhli, Mielensäpahoittaja sekä kirjailijan omaa 20-vuotista uraa heijasteleva Kirjoituskonevaras.

– Kun tarpeeksi touhuaa, niin ehkä siitä joku jälki jää lukijalle ja korkeammille instituutioille. On tuossa määrää ja ehkä vähän laatuakin tullut tehtyä, kirjailija sanoo.

Kyrön mukaan hänen uransa tunnetuimmaksi hahmoksi noussut Mielensäpahoittaja oli "uskomattoman monen sattuman summa".

– Luulin kirjoittaneeni kuvitteellisen vanhan jäärän, jolla on tiettyjä esikuvia omassa lähipiirissäni tai kokemuspiirissäni. En tiennyt kirjoittaneeni aika monen isästä tai enosta tai äidistä.

Mielensäpahoittaja on luojansa mukaan jäärä, jolla on lämmin sydän. Hän ei vain valita, vaan koettaa etsiä ratkaisuja näkemiinsä epäkohtiin omalaatuisella tavallaan. Huumori syntyy kitkasta nykyajan kanssa: maailma muuttuu, mutta mies ei.

Pinnan alla on kuitenkin konkreettisia ja isoja teemoja. Teoksissa on ennen sotia syntynyt hahmo, jolla on omaishoidettava puoliso, jännitteiset suhteet lapsiinsa ja paremmat suhteet lapsenlapsiinsa.

– Se kertoo ihmisestä, mutta myös hänen perheestään. Ja kun kertoo perheestä, tulee kertoneeksi sukupolvista.

"Kaikki ollaan omalla tavallamme täysin tavallisia ja hyvin erikoisia hahmoja"

Kyröstä on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana yksi Suomen suosituimmista kirjailijoista. Kyrön tapa tehdä on pysyä ulkopuolella, tarkkailla ja tehdä havaintoja, eikä väittää tai "isoilla kirjaimilla huutaa, kuten Amerikan presidentti".

– Ajattelen niin, kuten Mielensäpahoittajakin varmaan ajattelisi: kaikki ollaan omalla tavallamme täysin tavallisia ja hyvin erikoisia hahmoja joka ikinen ihminen, Kyrö sanoo.

Vaikka tänä vuonna kirjailijalta on julkaistu jo kaksi teosta, lisää on luvassa lähivuosina. Tällä hetkellä työn alla ovat elokuvakäsikirjoitus viimeisimpään Mielensäpahoittaja-kirjaan, yksi urheiluaiheinen kirja sekä seuraava Mielensäpahoittaja-kirja, jonka inspiraation lähteenä on ollut Kyrön kolme vuotta jatkunut mökkiremontti.

Kyrö nähdään myös televisiossa MTV3:n suositussa Pitääkö olla huolissaan? -paneelishow'ssa. Lisäksi hän on mukana yritysmaailmassa tuottamassa äänikirjoja sekä kirjailijoiden tislaamossa.

– Päässä porisee jutut, mutta pannussa porisee viina Mäntsälässä.

Kyrö jatkaakin monessa mukana yhtä monipuolisesti kuin ennenkin.

– Ydin on se mikä kirjoittamisessakin: se on kuin leikkiä. Pahimmillaan se on hirveää ja vaikeaa, parhaimmillaan siinä on samalla alueella kuin lapsuuden kuvitteluleikeissä. Leikki sitten merikapteenia tai toista maailmansotaa, tai pelaisi jalkapalloa ja kuvittelisi olevansa Diego Maradona.

Mielensäpahoittaja ei juhli merkkipäiväänsä, mutta aikooko Tuomas Kyrö juhlia Pro Finlandiaa?

– Alle kymmenen hengen ryhmässä, eli perheen kesken. Saatamme syödä silakoita.