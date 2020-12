Maksukyvyttömällä Nuorisosäätiöllä ei ole edellytyksiä yrityssaneerauksen jatkamiselle, katsoo käräjäoikeus – myös ex-johdon rikostutkinta on este saneeraukselle

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan. Oikeuden mukaan säätiö on maksukyvytön eikä selvittäjien saneerausohjelmaehdotus poista sitä.

Käräjäoikeus arvioi, että saneerausohjelman jatkokäsittely aiheuttaisi säätiölle vielä merkittäviä kustannuksia eikä se jatkossakaan kykenisi maksamaan uusia velkojaan ja mahdollisesti velkaantuisi lisää.

Myös säätiön aiempaan johtoon kohdistuva rikostutkinta on este menettelyn jatkumiselle, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

Suomen suurimpia talousrikostutkintoja

Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut irtisanomaan työntekijöitä ja myymään kiinteistöomistuksia.

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo vuonna 2017, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa on epäilty muun muassa törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Rikostutkinta on kesken.

Ara irtisanoi Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden lainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on irtisanonut Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat ja lakkauttanut korkotuen. Marraskuun lopulla annetun tiedotteen mukaan irtisanottavia aravalainoja on noin 20 miljoonaa euroa ja ne erääntyvät maksettavaksi kuuden kuukauden kuluessa Aran päätöksestä. Korkotuen lakkauttaminen koskee korkotukilainoja, joiden yhteismäärä on noin 132 miljoonaa euroa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi maaliskuussa, että Aralla on oikeus peruuttaa säätiön yleishyödyllisyysasema. KHO hylkäsi valituksen asiassa, joten voimaan jää hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan säätiön riskinotto sijoitustoiminnassa oli yleishyödyllisyyttä koskevan sääntelyn vastaista.