THL: Koronatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti, alueilla otettava käyttöön uusia keinoja ja rajoituksia – sote-henkilöstöä päästään rokottomaan heti alkuvuodesta

Koronatilanne huonontunut Suomessa nopeasti, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan tartunnat leviävät nyt väestössä kaikkialla Suomessa.

Tähän on THL:n mukaan reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Alueilla on THL:n mukaan otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoituksia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä.

Erityinen riski on tartunnan saaneiden ikääntyneiden suhteellisen suuri osuus, sillä heillä tauti johtaa useammin sairaalahoitoon. Tähän on THL:n mukaan reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.

Tänään Suomessa on raportoitu 540 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo.

Viimeisten kahden viikon aikana on ilmoitettu 6 136 tartuntaa, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin aiemman kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin yhteensä 3 167 tartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) arvioi, että kasvava tehohoidon tarve aiheuttaa todennäköisesti merkittävän hoitopaineen sairaaloille vuodenvaihteessa. Huolena on koulutetun henkilöstön määrä.

Ministeri Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa, että alueet näyttävät nyt sitoutuneet rajoitustoimiin ja ensi viikolla nähdään, miten tässä on onnistuttu. Hän toisti näkemyksensä, jonka mukaan valmiuslain käyttöönotto on vihoviimeinen keino.

Sote-henkilöstölle koronarokotetta tammi-helmikuussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä päästään rokottamaan tammikuussa, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Koronarokote annetaan kahtena annoksena kolmen viikon välein. Puumalaisen arvion mukaan sote-henkilöstön rokotukset jatkuvat helmikuulle.

Seuraavaksi rokotuksia on tarkoitus laajentaa ensin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille sekä kevään kuluessa edelleen muille ryhmille.

Kyse on Pfizerin ja Biontechin kehittämästä rokotteesta, joka vaatii erityisen kylmän lämpötilan säilytystä ja kuljetusta varten. Tämän vuoksi sote-henkilöstön rokotuksia on Puumalaisen mukaan tarkoitus tehdä vain suuremmissa rokotuspisteissä, sillä jakelu pienempiin keskuksiin on liian riskialtista, jotta kylmäketju ei petä.

"Varmasti riittää kaikille suomalaisille"

Euroopan unioni on sitoutunut ostamaan 300 miljoonaa annosta yhtiöiden rokotetta. Euroopan lääkevirasto on arvioinut, että myyntilupa sille saadaan joulukuun loppupuolella.

Puumalaisen arvion mukaan annoksista 3,6 miljoonaa tulee Suomeen, joten kyseisestä sopimuksesta riittää rokote 1,8 miljoonalle suomalaiselle.

Puumalainen vakuutti, että kaikki suomalaiset kuitenkin halutessaan saavat rokotteen, vaikka vielä ei voida arvioida tarkkaa aikataulua sille, milloin tämä toteutuu. Rokotuksia pyritään tekemään samaan tahtiin koko maassa.

– Näissä toimitussopimuksissa lähtökohta on, että toimituksia on ensi vuoden loppuun asti. Rokotemäärä on sellainen, että se varmasti riittää kaikille suomalaisille, Puumalainen sanoi.

Kullekin rokotteelle oma kohderyhmä

EU on tehnyt sopimuksen koronarokotteesta kaikkiaan kuuden valmistajan kanssa ja neuvottelee seitsemännestä.

Euroopan lääkevirasto on ilmoittanut, että Moderna-yhtiön kehittämän koronarokotteen myyntilupa pyritään saamaan käsiteltyä tammikuun puoliväliin mennessä.

Puumalainen huomautti, että EU:n sopimus Modernan kanssa kattaa 80 miljoonaa annosta, eli tätä rokotetta todennäköisesti tulee pienempinä erinä ensi vuoden aikana.

Sen sijaan suurempi epävarmuus liittyy siihen, milloin AstraZenecan kehittämän kolmannen rokotteen myyntilupa voitaisiin saada käsiteltyä. Myös tätä rokotetta EU on varannut 300 miljoonaa kappaletta.

– Näitä (AstraZenecan) rokotteita on jo valmiina huomattavan paljon eli tästä saataisiin sitten, kun myyntilupa myönnetään, rokotteita aika paljon ja päästäisiin nopeammin laajentamaan rokotteiden kohderyhmiä, Puumalainen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) huomautti, että käyttöluvan yhteydessä Euroopan lääkevirasto antaa suosituksen siitä, mille kohderyhmälle kukin rokote parhaiten sopii.

– Tältäkin osin on tärkeää, ettemme ole yhden kortin varassa, Kiuru sanoi.

Kiuru vakuutti, että rokotteen jakelu Suomessa aloitetaan heti, kun rokotetta saadaan maahan. Rokotteen jakelu on varauduttu aloittamaan välittömästi myös siinä tapauksessa, että sitä saadaan maahan ennakoitua aiemmin.