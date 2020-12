Sähköautojen vakuuttaminen on usein perinteisiä autoja kalliimpaa – syynä useammat kolarit ja korkeat korjauskulut

Sähköautojen vakuutukset ovat usein kalliimpia kuin perinteisten polttomoottoriautojen eli bensa- ja dieselautojen vakuutukset.

Vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen mukaan täyssähköautoille ja ladattaville hybridiautoille sattuneiden vahinkojen kalliimmat korjauskulut näkyvät vakuutusten hinnoissa. Sähköautot ovat myös alttiimpia onnettomuuksille.

Liikennevakuutuskeskuksen viime vuonna teettämän selvityksen mukaan sähköautojen kolarikorjaus on noin 1,5 kertaa kalliimpaa kuin polttomoottoriautojen. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan myös sähköauton mahdolliset lunastuskulut ovat suuremmat.

Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutusten tuotejohtaja Mikko Pöyhönen kertoo, että vakuutusmaksut vaihtelevat yksilöllisesti, eikä sähköautojen ja polttomoottoriautojen vakuutusten hintaeroista voi sanoa yksiselitteistä prosenttilukua.

Olennaisin tekijä sähköautojen korkeammaksi arvioituun riskiin on tekniikka.

– Sähköautot ovat hyvin teknisiä rakenteeltaan, mekaniikaltaan sekä sähkötekniikaltaan. Mitä kompleksisempi on ajoneuvo, korjaustilanteessa se on myös kompleksisempi korjata. Mitä monimuotoisempaa tekniikkaa, sitä enemmän on tekniikkaa, joka siinä kolaritilanteeseen joutuessa pitää vaihtaa ja korjata, Pöyhönen avaa.

Sähköautoilla ajetaan kolareita useammin

POP Vakuutus kertoi keskiviikkona, että yhtiön tilastojen mukaan sähköautoille sattuu liikennevahinkoja noin 50 prosenttia enemmän kuin polttomoottoriautoille. Myös vakuutusyhtiö Ifissä on havaittu, että sähköautot ovat alttiimpia vahingoille, kertoo ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

– Sähköautoissa näkyy se, että niillä sattuu vahinkoja ja vahinkomäärät ovat perinteisiin polttomoottoriautoihin verrattuna isompia. Korjauskustannukset voivat olla monimutkaisen korjaustekniikan takia koholla, Färkkilä sanoo.

Sähköautojen riskialttiuteen vaikuttaa vakuutusyhtiöiden mukaan erityisesti autojen kova suorituskyky, tehokkuus ja nopea kiihtyvyys. Tehokkaiden, uusien ja isojen sähköautojen vakuutushinnoissa näkyy myös korkeampi riski, sanoo Färkkilä.

– Suomen ja Norjan havaintojen mukaan näille autoille tuppaa sattumaan vahinkoja suhteessa enemmän, niin kuin tehokkaille autoille ylipäätään, Färkkilä sanoo.

Lisäksi autojen akut ovat painavia, jolloin nopeasti kiihtyvää raskasta ajoneuvoa on hitaampi pysäyttää, lisää Pohjola Vakuutuksen Pöyhönen. Esimerkiksi huonoissa ajo-olosuhteissa painavampi auto voi joutua helpommin luisuun ja näin törmätä toisiin autoihin.

Tulipaloihin tai lataukseen liittyviin vahinkoihin ei Ifin havaintojen mukaan ole kuitenkaan suurta riskiä.

Vakuutushinnoissa on eroja automallien välillä

Vakuutusmaksuihin vaikuttaa kuitenkin Färkkilän mukaan eniten vakuutettava automalli, eikä välttämättä suoraan se, että kyseessä on sähköauto.

– Myös sähköautojen kesken on eroja riskien välillä. Sähköautojen riskeissä on suuri haitari, Färkkilä kertoo pohjoismaisen yhtiön tilastoista.

Myös polttomoottoriautoissa on eroja korjauskustannuksissa ja näin ollen vakuutushinnoissa. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat auton ominaisuudet, Färkkilä sanoo.

– Isot, kalliit ja tehokkaat sähköautot ovat myös vakuutukseltaan kalliimpia kuin pienemmät ja vähemmän tehokkaat sähköautot. Samalla tavalla kuin polttomoottoriautojen osalta.

Kun sähköautot yleistyvät Suomessa, saavat vakuutusyhtiöt myös lisää tietoa tapahtuneista vahingoista. Näin yhtiöt pystyvät kehittämään riskien mukaista hinnoittelua.

Sähköautojen yleistymisen myötä myös esimerkiksi korjausosaaminen sekä varaosavarastot yleistyvät, lisää Pöyhönen. Nämä vaikuttavat osaltaan korjauskustannuksiin sekä vakuutuksissa arvioituun riskiin.

– Varmasti, kun volyymit tulevat kasvamaan, yksittäiskustannukset tulevat laskemaan, Pöyhönen arvioi.