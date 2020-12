Yön uutiskooste: Presidentti Niinistö patistaa torjumaan koronaa yhdessä keskinäisen moittimisen sijaan, poikkeusjärjestelyt värittävät itsenäisyyspäivän juhlintaa

Vuosi 2020 on opettanut ihmiskunnalle kantapään kautta, ettei se ole kaikkivoipainen, sanoo presidentti Sauli Niinistö . STT:n itsenäisyyspäivähaastattelussa Niinistö arvioi, että tulevat viikot ovat ratkaisevia epidemian leviämisen kannalta.

Hän sanoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että pääkaupunkiseutu on ollut paljon otsikoissa pahentuneen koronatilanteen takia. Vaara epidemian pahenemisesta koskettaa kuitenkin koko maata.

Taudin leviämisen estämiseen pitäisi keskittyä hänen mukaansa yhdessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Niinistö kehotti pari viikkoa sitten hallitusta ja pääkaupunkiseutua tekemään yhteistyötä koronakriisin hoidossa. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) ja hallituksen välillä on ollut avointa ristivetoa koronarajoituksista.

Poikkeusjärjestelyt värittävät tänään itsenäisyyspäivän juhlintaa

Suomen itsenäisyyspäivän juhlintaa värittävät tänään koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt.

Vieraiden puuttuessa esimerkiksi Linnan juhlat saavat uuden muodon, eikä televisiosta voi seurata perinteistä kutsuvieraiden kättelyä. Sen sijaan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat mukana Presidentinlinnasta televisioitavassa erikoislähetyksessä.

Myös ekumeeninen jumalanpalvelus sekä itsenäisyyspäivän lipunnosto järjestetään ilman yleisöä. Lipunnosto järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa perinteisen Helsingin Tähtitorninmäen sijasta.

Itsenäisyyspäivää juhlitaan etelässä udussa ja sumussa, pohjoisessa sateessa

Eteläisessä Suomessa itsenäisyyspäivää vietetään tänään utuisessa ja sumuisessa säässä. Lämpötila on kuitenkin lämmin, noin 1–7 astetta. Pohjoisemmassa Suomessa taivaalta satelee päivän aikana joko tihkua, vettä, lunta tai räntää.

Ainoastaan Pohjois-Lapissa itsenäisyyspäivää vietetään poutaisessa säässä. Siellä on sateen sijasta muuta maata kylmempi ilma, sillä pakkanen kiristyy pohjoisessa noin 8–18 miinusasteeseen.

Ensi viikolla lämpötilat laskevat muuallakin maassa.

Kotkassa karille ajaneen moottoriveneen matkustajat saatiin evakuoitua - haastavan sään vuoksi hätiin jouduttiin pyytämään helikopteri

Kotkan Varissaaren lähistöllä karille ajaneen moottoriveneen kyydissä olleet ihmiset on saatu evakuoitua, kertoi meripelastusjohtaja Pekka Lehtonen Suomenlahden merivartiostosta STT:lle myöhään lauantaina.

Veneellä oli kaikkiaan yhdeksän ihmistä. Aiemmin määräksi kerrottiin kymmenen. Kolme veneessä ollutta evakuoitiin ensin merivartioston veneellä, mutta haastavan kelin vuoksi loput kuusi jouduttiin pelastamaan meripelastushelikopterilla.

Kyydissä olleet olivat kylmettyneitä, mutta loukkaantumisia ei ole tiedossa. Kaikki vietiin sairaalaan tutkittavaksi.

Pelastustoimissa oli mukana merivartioston, pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä, kertoi Suomenlahden merivartiosto Twitter-tilillään.

Georgiassa kampanjoinut Trump väitti jälleen voittaneensa presidentinvaalit

Georgiassa kampanjoiva Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump on jälleen väittänyt voittaneensa presidentinvaalit.

Trump saapui Georgiaan lauantai-iltana paikallista aikaa innostaakseen ihmisiä äänestämään uusintavaaleissa osavaltion senaattoripaikoista. Osavaltiossa ratkaistaan ensi kuussa, onko maan senaatissa republikaanien vai demokraattien enemmistö.

Tämä tulee taas vaikuttamaan merkittävästi siihen, miten presidentiksi nouseva Joe Biden saa vietyä päätöksiään läpi.

Republikaaniedustajien kannustamisen lisäksi Trump keskittyi puheessaan pitkälti toistelemaan virheellisiä väitteitään presidentinvaalien vilpillisyydestä. Viranomaisten ja vaalitarkkailijoiden mukaan vaalit eivät olleet vilpilliset.

Trump soitti vierailunsa edellä paikalliselle kuvernöörille ja vaati tätä painostamaan paikallisia viranomaisia, jotta nämä kumoaisivat osavaltion vaalituloksen. (Lähde: AFP)

Media: Kuningatar Elisabet saamassa koronarokotteen viikkojen sisällä

Britanniassa kuningatar Elisabet aiotaan rokottaa koronavirusta vastaan viikkojen sisällä, kertovat brittimediat.

94-vuotias kuningatar ja hänen puolisonsa, prinssi Philip, 99, ovat rokotejonossa etusijalla korkean ikänsä, eivät asemansa takia, kertoi Mail-sanomalehti. Kuningashuone ei ole vahvistanut tietoa.

Lehden mukaan kuninkaallisia on kehotettu kannustamaan ihmisiä rokotteen ottamiseen, jotta rokotekriittiset äänet eivät heikentäisi kansan intoa ottaa rokotetta.

Daily Mirrorin mukaan myös muut Britannian silmäätekevät ovat lupautuneet rokotettaviksi. Britannia on hyväksynyt Pfizer-BioNTechin koronarokotteen käytön maassa hätäluvalla. (Lähde: AFP)

Betlehemin perinteisen joulukuusen valot syttyivät ilman yleisöä

Betlehemin perinteisen joulukuusen valot syttyivät jälleen lauantai-iltana, mutta ilman yleisöä.

Palestiinalaisviranomaiset ovat julistaneet alueelle tiukkoja koronarajoituksia seuraavaksi kolmeksi viikoksi.

Myös kuusen valot sytytettiin etänä teknologian avulla. Palestiinalaishallinnon pääministeri Mohammad Shtayyeh sytytti kuusen valot toimistostaan Ramallahista käsin.

Normaalisti Betlehem on ollut suosittu matkailijoiden ja pyhiinvaeltajien kohde jouluisin, sillä kaupungissa sijaitsee Jeesuksen syntymäkirkko. Se on rakennettu paikalle, jossa Jeesuksen on uskottu syntyneen.

Betlehem sijaitsee palestiinalaisalueilla Länsirannalla, jota Israel on miehittänyt vuodesta 1967. (Lähde: AFP)

Chelsea nousi Valioliigan kärkeen - joukkueella takana jo 16 voittoa putkeen

Chelsea nousi lauantai-illan ottelussa Valioliigan kärkeen voitettuaan Leedsin maalein 3–1. Ottelua pelattiin pitkästä aikaa yleisölle, kun 2 000 katsojaa oli päästetty seuraamaan ottelua Stamford Bridgessä.

Chelsean voittoputki venyi jo 16 ottelun mittaiseksi. Joukkueen maalintekijöinä olivat Kurt Zouma, Christian Pulisic ja tällä kaudella vähälle peliajalle jäänyt Olivier Giroud.

Leedsin ainoan maalin teki tuttuun tapaan kauden kovimpiin maalintekijöihin kuuluva Patrick Bamford, joka avasi pelin entistä seuraansa vastaan jo 4. minuutilla tekemällään maalilla. (Lähde: AFP)

Barcelonan pettymykset jatkuvat - hävityn ottelun ainoa maali oli vastustaja Cadizin omaan verkkoonsa tekemä

Tähtipelaaja Lionel Messin Barcelonan poikkeuksellisen heikosti mennyt kausi Espanjan liigassa jatkui lauantaina illalla kärsityllä 2–1-tappiolla Cadizia vastaan.

Kiusallisena seikkana molemmille joukkueille ainoa Barcelonan tilille päätynyt maali oli vastustajan omaan verkkoonsa tekemä. Cadizin Pedro Alcala yritti keskeyttää Jordi Alban syötön, mutta panikin pallon omaan maaliin ja muutti tilanteen 1–1:ksi 57. minuutilla. Ratkaisevan maalin teki Cadizin Alvaro Negredo 63. minuutilla.

Barcelonan tappio oli jo neljäs tällä kaudella. Joukkueen sija on vasta seitsemäs ja erotusta kärkipaikkaa pitävään Atletico Madridiin on peräti 12 pistettä. (Lähde: AFP)