THL: Suomessa todettu 413 uutta koronatartuntaa – kahdessa viikossa uusia tartuntoja on ollut lähes 6 000

Suomessa on raportoitu 413 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana on raportoitu yhteensä 5 992 tartuntaa, kun kahtena aiempana viikkona tartuntoja oli 3 842.

THL:n mukaan kahden viime viikon ilmaantuvuusluku on 105,1. Tämä tarkoittaa, että 100 000 asukasta kohden Suomessa on todettu hieman yli 105 koronatartuntaa viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana. Edeltävänä kahtena viikkona luku oli 67,4.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhteensä koko epidemian aikana on raportoitu 27 631 koronavirusdiagnoosia.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi menehtyneiden tai sairaalahoitoon joutuneiden määrä kerrotaan kolmesti viikossa. Perjantaihin mennessä oli raportoitu kaikkiaan 415 koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta. Perjantaina kerrottiin seitsemästä uudesta tautiin liittyvästä kuolemasta.

Sairaalahoidossa oli perjantaina 141 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 21.

Suomessa on tehty yhteensä yli kaksi miljoonaa koronavirustestiä.

Tartuntoja vanhuspalvelun hoitajilla Pieksämäellä sekä terveysasemalla Ulvilassa

Pieksämäellä viidellä Valona Vanhuspalvelujen asumispalveluyksikön hoitajalla on todettu koronavirustartunta. Eilen kerrottiin neljästä tartunnasta.

Kukaan asukkaista ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole saanut tartuntaa. Kaikki työntekijät ja asukkaat aiotaan testata toistaiseksi joka toinen päivä. Valona Vanhuspalvelut kuuluu Kirkkopalvelut-konserniin.

Ulvilassa terveysaseman työntekijällä on todettu koronatartunta, Porin perusturva tiedottaa. Terveysasemalla on tapahtunut altistumisia koronavirukselle 2.–3.12. eli kuluvan viikon keskiviikkona ja torstaina.

Sairastunut on ollut potilastyössä, mutta on käyttänyt hoitotilanteissa suu-nenäsuojainta. Kaikki sairastuneen hoidossa olleet potilaat on henkilökohtaisesti tavoitettu.

Karanteeniin on asetettu yhteensä noin 45 henkilöä, joihin kuuluu myös henkilökuntaa. Ulvilan terveysasema on tämän johdosta ensi viikolla avoinna rajoitetusti.