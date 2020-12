THL: Suomessa raportoitu 250 uutta koronavirustartuntaa, yhdeksän uutta koronakuolemaa – sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi perjantaista yli 80:lla

Suomessa on raportoitu yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta perjantain jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 223 ihmistä. Se on 82 enemmän kuin viime perjantaina, jolloin luvuista kerrottiin edellisen kerran. Tehohoidossa on 30 potilasta. Määrä on kasvanut yhdeksällä perjantaista.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Aiemmin tänään raportoitiin 250 uutta koronavirustartuntaa.

Kahdessa viikossa lähes 6 000 tartuntaa

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 5 945, kun kahtena aiempana viikkona tartuntoja oli 4 049.

Uusista tartunnoista yhteensä 157 on todettu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa raportoitu kaikkiaan 27 881. Tautiin liitettyjä kuolemia on raportoitu yhteensä 424.

THL kertoo, että kahden viime viikon ilmaantuvuusluku koko Suomessa on noin 104. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa 100 000:ta asukasta kohden todettuja tartuntoja. Edeltävinä kahtena viikkona luku oli hieman alle 72.

Maan korkein ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla, jossa se on noin 190.

Pieksämäellä tartuntoja vanhuspalveluissa

Etelä-Savossa Pieksämäellä vanhusten asumispalveluyksikössä kolmella asukkaalla ja viidellätoista hoitajalla on todettu koronavirustartunta. Tartunnat ovat Kirkkopalvelut-konserniin kuuluvan Valona Vanhuspalvelujen yksikössä.

Kolmen asukkaan tartunnasta on saatu vahvistus maanantaina iltapäivällä, ja asukkaiden omaisia on tiedotettu tilanteesta.

Yksikön henkilökunnan ensimmäinen tartunta vahvistui viime torstaina. Lauantaina löytyi kolme uutta tartuntaa, sunnuntaina kymmenen ja tänään yksi. Altistuneet ihmiset on kartoitettu, ja heidät on määrätty karanteeniin.

Pieksämäen kaupunki testasi yksikön asukkaat sekä henkilökunnan viime perjantaina ja uudelleen sunnuntaina. Testattuja oli lähes sata ihmistä. Kaupunki on ilmoittanut testaavansa yksikön henkilökunnan ja asukkaat toistaiseksi joka toinen päivä.

Valona Vanhuspalveluissa on 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa, ja henkilökuntaa on reilut 40 ihmistä.

Lisäksi Pieksämäen seurakuntaopiston kolmella työntekijällä on vahvistettu koronavirustartunta, ja opiston kampus on siirtynyt etäopetukseen 10. tammikuuta saakka.