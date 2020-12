Verottaja hakee Nuorisosäätiötä konkurssiin – käräjäoikeus määräsi viime viikolla säätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan

Verohallinto hakee Nuorisosäätiötä konkurssiin.

Verohallinto jätti konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen sen jälkeen kun käräjäoikeus viime viikolla määräsi Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan. Oikeus katsoi, että säätiö on maksukyvytön eikä saneerausohjelmaehdotus poista sitä. Lisäksi säätiön aiempaan johtoon kohdistuva rikostutkinta on este menettelyn jatkumiselle, oikeus sanoi.

Verohallinnon hakemuksen mukaan sen saatavat Nuorisosäätiöltä ovat viivästysseuraamuksineen yli 2,5 miljoonaa euroa. Verohallinnon konkurssihakemuksesta kertoi aiemmin Taloussanomat.

Nuorisosäätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Laine sanoi torstaina käräjäoikeuden saneerauspäätöksen jälkeen, että säätiö valittaa siitä hovioikeuteen. Laineen mukaan säätiö pitää käräjäoikeuden päätöstä "täysin virheellisenä".

– Päätös on vastoin kaikkea ymmärrystä, mitä meillä on ollut. Esimerkkinä, saneerausmenettelyhän on ollut toista vuotta käynnissä. Sitä ovat hoitaneet Suomen huippuasianajajat, ja heidän velvoitteensa on keskeyttää saneeraus, mikäli tämmöinen esteperuste olisi olemassa, Laine sanoi.

Nuorisosäätiö on tarjonnut tuettua vuokra-asumista nuorille. Säätiön vuokra-asunnoissa on tällä hetkellä suurin piirtein 4 200 vuokralaista.

Suomen suurimpia talousrikostutkintoja

Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut irtisanomaan työntekijöitä ja myymään kiinteistöomistuksia.

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo vuonna 2017, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa on epäilty muun muassa törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Rikostutkinta on kesken.