Perustuslakivaliokunta yrittää saada tänään valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiasta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta yrittää saada tänään valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiasta.

Valiokunnan on tarkoitus ottaa mietinnössään kantaa siihen, toimiko Haavisto lainvastaisesti, kun ministeri teki al-Holin leirin suomalaisiin liittyviä ratkaisuja.

Perustuslakivaliokunnan käsittely on kestänyt noin vuoden.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) arvioi maanantai-iltana STT:lle, että luvassa on pitkä kokous.

– Ennen puolta päivää asiassa tuskin saadaan valmista aikaan, Ojala-Niemelä sanoi STT:lle.

Valiokunta kokoontuu kokoukseensa aamukahdeksalta.

Kymmenen oppositioedustajan muistutus

Viime vuoden joulukuussa kymmenen opposition kansanedustajaa jätti perustuslain mukaisen muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministerin toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden kotiuttamisessa.

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan sitä, onko ulkoministeri Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi edustajien mukaan on tutkittava, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Edustajat pyytävät myös tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö Pasi Tuominen on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.

Lisäksi edustajat ovat pyytäneet tarkastelemaan, onko ulkoministeri toiminut lain mukaisesti jättäessään tuomatta asian valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Syytteen nostamisesta päättää eduskunta

Jos syyte Haavistoa vastaan nostetaan, asia etenee valtakunnanoikeuteen. Syytteen nostamisesta päättää eduskunnan suuri sali.

Muistutuksen ovat allekirjoittaneet Mari Rantanen (ps.), Veijo Niemi (ps.), Jari Ronkainen (ps.), Jussi Wihonen (ps.), Tom Packalén (ps.), Heikki Vestman (kok.), Kalle Jokinen (kok.), Kari Tolvanen (kok.), Wille Rydman (kok.) ja Sari Tanus (kd.).

Perustuslakivaliokunnan jäsenistä tutkintaa vaativat Rydman ja Vestman sekä valiokunnan varajäsenistä Tanus.

Helmikuussa perustuslakivaliokunta päätti yksimielisesti pyytää valtakunnansyyttäjää tekemään Haaviston toiminnasta esitutkinnan, jonka keskusrikospoliisi (KRP) suoritti. KRP sai heinäkuussa esitutkinnan valmiiksi. Helsingin Sanomien tietojen mukaan poliisi epäilee Haavistoa virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syytteet.

Perustuslakivaliokunnalla on yhteensä noin 2 500 sivua materiaalia käsittelyssä.