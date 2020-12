Yön uutiskooste: Britannia aloittaa tänään koronarokotukset, Suomessa joulunajan matkustus huolettaa sairaanhoitopiirejä

Joulunajan matkustus huolettaa sairaanhoitopiirejä

Joulunajan matkustus korona-aikana huolestuttaa Suomen sairaanhoitopiirejä.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Niemisen mukaan on selvää, että kun ihmiset liikkuvat, liikkuu myös tauti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva on myös huolissaan taudin leviämisestä joulumatkojen seurauksena.

Sekä Nieminen että Paloneva peräänkuuluttavat ihmisten yksilöllistä vastuuta siitä, ettei tauti pääsisi leviämään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kehottaa ihmisiä välttämään tarpeetonta matkustusta niin kauan kuin tautitilanne on huono.

Perustuslakivaliokunta yrittää saada tänään valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiasta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta yrittää saada tänään valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiasta. Valiokunnan on tarkoitus ottaa mietinnössään kantaa siihen, toimiko Haavisto lainvastaisesti tehdessään al-Holin leirin suomalaisiin liittyviä ratkaisuja.

Perustuslakivaliokunnan käsittely on kestänyt noin vuoden. Tutkinta alkoi, kun kymmenen opposition kansanedustajaa pyysi perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuutta al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden kotiuttamisessa.

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan muun muassa, onko ministeri painostanut virkamiehiä lainvastaisiin päätöksiin.

Hallitus antamassa sote-esityksensä eduskunnalle

Hallituksen on määrä antaa esityksensä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta eduskunnalle tänään. Asia on esillä ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa.

Massiivista sote-pakettia on tarkennettu lainsäädännön arviointineuvoston antaman evästyksen pohjalta. Arviointineuvosto katsoi, että muun muassa uudistuksen vaikutukset julkiseen talouteen ja yrityksiin sekä Uudenmaan erillisratkaisun toimivuus kaipasivat lisäpohdintaa ennen esityksen antamista eduskunnalle.

Kansalliskirjasto hankki yli 1 200 sivua Jean Sibeliuksen käsikirjoituksia Saksasta

Kansalliskirjasto on hankkinut kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen käsikirjoituksia ja muistiinpanoja sisältävän kokoelman Saksasta. Aineisto on laajuudeltaan yli 1 200-sivuinen.

Hankinta paljastettiin Jean Sibeliuksen päivänä eli suomalaisen musiikin päivänä, jota tänään vietetään.

Kokoelma sisältää käsikirjoituksia yhdeksään teokseen, muun muassa Sibeliuksen keskeiseen tuotantoon kuuluviin viulukonserttoon ja kolmanteen sinfoniaan. Mukana on säveltäjän omakätisiä puhtaaksikirjoitettuja partituureja.

Kulttuuriperinnön hankinta tehtiin apurahojen ja lahjoitusten turvin.

Britanniassa pistetään tänään ensimmäiset koronapiikit

Britanniassa aloitetaan tänään koronavirusrokotukset. Ensimmäisinä rokotetaan terveydenhuollon työntekijöitä, yli 80-vuotiaita ja hoivakodeissa työskenteleviä.

Britannia on tilannut 40 miljoonaa annosta lääkejättien Pfizer ja Biontech kehittämää rokotetta. Koska rokotetta annetaan kaksi annosta, määrä riittää 20 miljoonan ihmisen rokottamiseen.

Ensimmäisessä erässä maahan tuli 800 000 rokoteannosta, kertoo BBC.

WWF: Australian ennennäkemättömät maastopalot vaikuttivat arviolta 60 000 koalaan

Australiassa arviolta yli 60 000 koalaa kuoli, loukkaantui tai joutui esimerkiksi pakenemaan uusille alueille ennennäkemättömissä maastopaloissa noin vuosi sitten. Asia selviää ympäristöjärjestö WWF:n tuoreesta loppuraportista, josta kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

Australian WWF kertoi jo heinäkuussa väliraportissaan, että tuhoisat maastopalot vaikuttivat lähes kolmeen miljardiin eläimeen. Loppuraportin tiedot heijastelevat monilta osin jo aiemmin kerrottuja, mutta raportti tarjoaa myös uusia lukuja.

Tutkijoiden mukaan saatavilla olevien tietojen pohjalta ei voida sanoa varmaksi, kuinka moni raportissa listatuista eläimistä menetti henkensä.

YK vaatii Venäjää päättämään viipymättä miehityksensä Krimillä

YK:n yleiskokous hyväksyi maanantaina päätöslauselman, jossa se vaatii Venäjää päättämään viipymättä "väliaikaisen miehityksensä" Krimin niemimaalla.

Päätöslauselman hyväksyi yhteensä 63 jäsenmaata. Sitä vastusti 17 maata. Yhteensä 62 jäsentä jätti äänestämättä asiasta.

Päätöslauselmassa vaaditaan, että Venäjä lopettaisi miehityksensä niemimaalla, Sevastopolin satamakaupungissa sekä osissa Mustaamerta ja Asovanmerta. Päätös ei ole sitova, mutta sillä on poliittista merkitystä.

Venäjä valtasi keväällä 2014 Krimin niemimaan Ukrainalta. Lisäksi Venäjä tukee Itä-Ukrainan kapinallisia. Sodassa on kuollut yli 13 000 ihmistä sen jälkeen, kun taistelut alkoivat vuonna 2014. (Lähde: AFP)

WSJ: Kiina uhmaa Pohjois-Korean vastaisia pakotteita piilottelematta asiaa

Kiina uhmaa Pohjois-Korean vastaisia kansainvälisiä pakotteita, eikä yritä enää edes peittää osaa salakuljetustoiminnastaan, kertoo yhdysvaltalainen talouslehti Wall Street Journal. Asiasta ovat kertoneet lehdelle yhdysvaltalaiset viranomaislähteet.

Yhdysvaltalaisviranomaiset kertovat niin Pohjois-Korean kuin Kiinankin lipun alla seilaavien laivojen tehneen tänä vuonna hiilikuljetuksia maiden välillä. Samaa todistavat lehden mukaan myös Yhdysvaltain ottamat satelliittikuvat.

Pakotteiden vastaiset tavaratoimitukset ovat olleet tavallisia jo vuosien ajan, mutta aiemmin toiminta on ollut nykyistä piilotellumpaa.

Biden valitsemassa Pentagonin johtoon eläköityneen kenraalin - maahan on tulossa ensimmäinen musta puolustusministeri

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden on mediatietojen mukaan valitsemassa puolustusministerikseen entisen kenraalin Lloyd Austinin. Asiasta kertovat muun muassa Politico ja talousuutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä viitaten.

Mikäli senaatti vahvistaa Bidenin ministerivalinnan, olisi 67-vuotias Austin ensimmäinen maan puolustusministeriötä johtanut musta henkilö.

Bloombergin mukaan Austin oli aiemmin urallaan muun muassa ensimmäinen Yhdysvaltain joukkoja Lähi-idässä johtanut musta kenraali.

Tammikuussa virallisesti virkaan astuva Biden on luvannut nimittää lisää vähemmistöjen edustajia hallintonsa keskeisiin virkoihin. (Lähde: AFP)

Hill: Sadat asianajajat ympäri Yhdysvaltoja tuomitsevat Trumpin lakitiimin avoimessa kirjeessä

Sadat asianajajat ympäri Yhdysvaltoja ovat allekirjoittaneet avoimen kirjeen, jossa tuomitaan väistyvän presidentin Donald Trumpin lakitiimin ajamat oikeustoimet vaalituloksen kumoamiseksi, kertoo yhdysvaltalaislehti Hill.

Lawyers Defending Democracy -järjestön avoimen kirjeen yhteensä yli 1 500 allekirjoittajan joukossa on asianajajia, oikeustieteen professoreita ja alan virkamiehiä.

Allekirjoittajien mielestä Trumpin oikeustoimet heikentävät kansan uskoa vaalien tulokseen ja horjuttavat perustuslaillista demokratiaa.

Kirjeessä kerrotaan, että vaaleihin liittyvistä oikeustoimista ainakin yli 35 on tähän mennessä johtanut Trumpin kannalta tappioon.