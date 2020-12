Suomessa on vahvistettu 361 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 361 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 5 953. Määrä on kasvanut kahdesta edellisestä viikosta 1 771 tartunnalla, sillä tuolloin tautitapauksia oli todettu 4 182.

Koko epidemian aikana tartuntoja on raportoitu Suomessa kaikkiaan 28 242.

Vanhusten asumispalveluyksikössä todettu 26 koronavirustartuntaa Pieksämäellä

Pieksämäellä Etelä-Savossa on todettu 26 koronavirustartuntaa Kirkkopalvelut-konserniin kuuluvassa vanhuspalvelujen asumisyksikössä, Kirkkopalvelut kertoo tiedotteessa. Tartunnoista 10 on todettu asukkailla ja 16 hoitajilla. Yksikössä on kaikkiaan 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja henkilökuntaa reilut 40.

– Tämä on suunnattoman vakava tilanne. Teemme yhteistyössä terveysviranomaisten johdolla kaiken sen, mitä tehtävissä on, ettei tilanne muutu entistä pahemmaksi. Yhteistyössä Pieksämäen kaupungin ja Essoten kanssa teemme paraikaa yksityiskohtaista suunnitelmaa siitä, miten tilanne saadaan hallintaan, kertoo tiedotteessa Valona Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Susanna Pirttiaho.

Henkilökunnan ensimmäinen tartunta todettiin torstaina 3. joulukuuta. Valonan asukkaat ja henkilökunta on testattu tämän jälkeen kolmesti. Asukastartunnoista saatiin tieto maanantaina 7. joulukuuta.

Tiedossa olevat altistuneet henkilöt on ohjattu karanteeniin ja tartunnan saaneet asukkaat on eristetty. Tilanteen takia Valonan vanhuspalveluyksikössä ei saa vierailla kuin pakottavissa tilanteissa.

Pieksämäen kaupunki tulee testaamaan koko henkilökunnan ja asukkaat toistaiseksi joka toinen päivä.

Ilmaantuvuusluku on korkein Uudellamaalla

Kahden viime viikon ajalta koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on noin 104. Luku tarkoittaa 100 000:ta asukasta kohden todettuja tartuntoja. Edeltävinä kahtena viikkona luku oli noin 74. Maan korkein ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla, jossa se on noin 190.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu tähän mennessä 424. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi 223 ihmistä. Tehohoidossa potilaita oli 30. THL raportoi tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheeseen, kertoo alueellinen koronakoordinaatioryhmä.

Varsinais-Suomessa todetaan tällä hetkellä päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on nyt 103 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden.

– Annoimme jo viime viikolla koronaepidemian kehityssuuntaa ennakoiden käytännössä kaikki leviämisvaiheen suositukset. Tarkkailemme nyt, miten suositukset tehoavat ja toimivat, sanoo tiedotteessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Uusista koronatapauksista miltei kolmasosa liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Lisäksi tartuntoja on raportoitu oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä eri puolilla maakuntaa.

– Tartuntalähteiden moninaisuus on kasvanut selvästi. Esimerkiksi eräästä parinkymmenen vieraan illanvietosta tietoomme tuli kahdeksan tartuntaa. Monet uusista tartuntatapauksista ovat valitettavasti sellaisia, joissa suosituksia etäisyydestä, kokoontumismääristä tai maskin käytöstä ei ole noudatettu, ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.