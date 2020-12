Suomessa 490 uutta koronavirustartuntaa – THL: Noin kaksi kolmesta suomalaisesta ottaisi koronarokotteen

Suomessa on raportoitu 490 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 080 tartuntaa, mikä on 1 773 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 4 307 tartuntaa.

Viruksen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on noin 105 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 190 tautitapausta, ja matalin Itä-Savon sairaanhoitopiirin 15 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu pandemian alusta saakka nyt 28 732. Mainos alkaa Mainos päättyy Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä kuinka monta potilasta on sairaala- tai tehohoidossa myöhemmin tänään. Myönteisimmin rokotteeseen suhtautuvat riskiryhmiin kuuluvat Noin kaksi kolmesta suomalaisesta ottaisi koronarokotteen, käy ilmi THL:n tekemästä kyselystä. Noin viidesosa kyselyyn vastanneista kieltäytyisi rokotteesta. – On hyvä, että koronarokotteeseen suhtaudutaan melko myönteisesti. Myönteiset asenteet rokotetta kohtaan tukevat sitä, että monet ottavat sen, sanoo THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä tiedotteessa. Keväällä tehdyssä vastaavassa kyselyssä noin 70 prosenttia sanoi ottavansa koronarokotteen. THL:n mukaan keväällä ihmiset kokivat riskin sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin korkeampana kuin nyt. Kyselyn mukaan rokotushalukkuuteen vaikuttaa eniten rokotteen suojaavuus. Myönteisimmin rokotteeseen suhtautuvat riskiryhmiin kuuluvat ihmiset. – Se, että muiden suojaamista pidettiin lähes yhtä tärkeänä syynä ottaa koronarokote kuin itsensä suojaamista, on selkeä osoitus siitä, miten solidaarisesti ihmiset ajattelevat. Tämä on hienoa ja edistää yhteisiä ponnistuksia päästä epidemiatilanteesta, Sivelä sanoo.