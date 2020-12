Yön uutiskooste: Suomessa keskituloisia verotetaan hieman vertailumaita tiukemmin, Yhdysvallat saattaa antaa tänään käyttöluvan koronarokotteelle

Suomen tuloverotus on keskituloisten osalta hieman vertailumaiden keskitasoa tiukempi, selviää Veronmaksajain Keskusliiton uudesta kansainvälisestä palkkaverovertailusta.

Esimerkiksi 45 000 euroa vuodessa eli 3 750 euroa kuussa tienaavan perheettömän palkansaajan tuloveroprosentti on täällä 31,1 prosenttia, kun Ruotsissa se on 26,4 prosenttia. Suomen edelle taas kipuavat Itävalta, Tanska, Italia, Saksa ja tiukan verotuksen Belgia, jossa vastaava tuloveroprosentti on 37,6 prosenttia.

Verotuksen progressio sen sijaan nostaa Suomea kireän verotuksen kärkimaihin, kun tulotaso kasvaa.

Perustuslakivaliokunnan Haavisto-mietinnön jälkipuinti jatkuu eduskunnassa

Eduskunnassa jatketaan keskustelua perustuslakivaliokunnan eilen julkistetusta mietinnöstä koskien ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiaa.

Esillä ovat muun muassa toimintatavat perustuslakivaliokunnassa. Asia nousi esiin, kun valiokunnan jäsenet vuotivat julkisuuteen keskeneräisiä tietoja Haaviston asian käsittelystä.

Valiokunnalla on kokous aamupäivällä. Lisäksi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on kutsunut koolle kokouksen, jossa valiokunnan puheenjohtajisto, valiokuntaneuvokset sekä eduskunnan kanslian väki käyvät tilannetta läpi.

SDP:n eduskuntaryhmä valitsee perustuslakivaliokunnalle uuden puheenjohtajan

SDP:n eduskuntaryhmän on määrä valita tänään eduskunnan perustuslakivaliokunnalle uusi puheenjohtaja, kun nykyinen puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä jää sairauslomalle. SDP:n puoluejohto päätti eilen esittää tehtävään Antti Rinnettä, joka on nyt eduskunnan varapuhemies.

Kaavailuissa oli, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman olisi siirtynyt Rinteen tilalle varapuhemieheksi, mutta Lindtman kertoi, ettei ole käytettävissä tehtävään.

Ojala-Niemelällä on todettu aivokasvain, ja hän jää sairauslomalle ensi maanantaina. Tarkoitus on, että hän sairausloman jälkeen palaisi valiokunnan johtoon.

Britannia ja EU päättävät viimeistään sunnuntaina, jatketaanko kauppaneuvotteluja enää

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat päättäneet eilisillan tapaamisessaan, että osapuolten välisten kauppaneuvottelujen jatkamisesta päätetään viimeistään sunnuntaina.

Britannian pääministeriä lähellä oleva lähde kertoi AFP:lle, että keskusteluja jatketaan lähipäivien aikana EU-maiden huippukokouksen lomassa.

Kauppaneuvottelujen on katsottu päätyneen umpikujaan, ja AFP:n lähteen mukaan osapuolten välillä on hyvin suuria näkemyseroja. Neuvotteluissa on ollut erittäin suuria erimielisyyksiä kalastuksesta, hallinnosta eli riitojen ratkaisusta ja tasavertaisesta kilpailusta. (Lähde: AFP)

Huippukokous kerää EU-maiden johtajat Brysseliin painavan asialistan äärelle

Tänään alkavaan EU-huippukokoukseen on pakattu painava asialista. Kokouksen alkupuolella EU-maiden johtajien odotetaan pääsevän sopuun oikeusvaltiokiistassa, joka on pidätellyt EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemistä.

Budjettiumpisolmun avaamista pidetään olennaisena myös sen kannalta, että EU-maat pystyisivät myöhemmin kokouksessa sopimaan vuoden 2030 ilmastotavoitteen kiristämisestä. Kiristyvään päästövähennystavoitteeseen sitoutuminen voisi olla osalle jäsenmaista hankalaa, jos rahoitusohjelmien etenemisestä ei ole varmuutta.

Euroopan lääkeviraston johtaja kertoo EU-parlamentille koronarokotteista

Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta kuulee tänään Euroopan lääkeviraston (EMA) pääjohtajaa Emer Cookea koronavirusrokotteisiin liittyen.

Cooke kertoo valiokunnalle rokotteista, rokotepolitiikasta ja myynti- ja markkinointilupien myöntämisestä. Kuuleminen alkaa kello 15 Suomen aikaa.

Kuulemiseen kohdistuu erityistä mielenkiintoa, sillä useampi koronavirusrokote on viraston lupakäsittelyssä.

Euroopan lääkevirasto on kertonut tekevänsä päätöksen amerikkalaisen Pfizerin ja saksalainen Biontechin kehittämän rokotteen käyttöluvasta 29. joulukuuta mennessä. Rokote on jo saanut käyttöluvan Britanniassa.

Yhdysvallat saattaa antaa tänään käyttöluvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA pitää tänään kokouksen, jossa se arvioi Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen hyväksymistä hätäkäyttöön.

Varapresidentti Mike Pence sanoi maanantaina, että jos rokote saa käyttöluvan, rokottaminen voidaan aloittaa jo ensi viikolla.

Britannia antoi Pfizerin ja Biontechin rokotteelle käyttöluvan jo viime viikolla ja alkoi tiistaina rokottaa kansalaisiaan. Rokote on myös Euroopan lääkeviraston EMA:n lupakäsittelyssä.

Testeissä rokote osoittautui turvalliseksi ja 95-prosenttisen tehokkaaksi covid-19-tautia vastaan.

Facebookia vastaan nostettiin laajat oikeusjutut Yhdysvalloissa - Instagram ja Whatsapp halutaan irrottaa emoyhtiöstä

Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltiotason kilpailuviranomaiset ovat nostaneet oikeusjutut sosiaalisen median jättiläisyhtiö Facebookia vastaan. Viranomaiset pyrkivät kampeamaan kuvapalvelu Instagramin ja viestintäpalvelu Whatsappin Facebookin omistuksesta.

Hävitessään Facebook voi joutua myymään arvokkaat palvelunsa.

Facebookia syytetään kilpailulainsäädännön rikkomisesta ja valta-asemansa väärinkäytöstä. Yhdysvaltain kauppakomission FTC:n edustaja kommentoi, että Facebookin toiminta on riistänyt kuluttajilta vapaan kilpailun edut. Facebook kiistää syytökset.

Liittovaltion virasto FTC:n ohella erillisen kanteen nosti 48 osavaltion ja territorion kilpailuviranomaisten muodostama ryhmä. (Lähde: AFP)

Kolmea murhasta epäiltyä teinipoikaa vaaditaan vangittavaksi Helsingissä

Kolmea 16-vuotiasta poikaa vaaditaan tänään vangittavaksi samanikäisen pojan murhasta Helsingissä. Helsingin käräjäoikeus käsittelee asiaa aamulla puoli kymmenestä alkaen.

Poliisin mukaan epäilty henkirikos tapahtui perjantaina Koskelan sairaalan lähistöllä. Uhri löytyi tekopaikalta vasta maanantaina.

Epäillyt ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Poliisin mukaan uhriin oli kohdistettu eri puolille kehoa vakavaa, pitkäkestoista ja erityisen raakaa ja julmaa väkivaltaa.

Poliisi kertoi eilen, ettei sillä ole toistaiseksi tiedossa teolle mitään motiivia.

Oikeudessa alkaa Espoon Suurpellon ampumistapauksen käsittely - uhrin uskotaan halunneen irtautua järjestäytyneestä rikollisryhmästä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään Espoon Suurpellon ampumistapauksen käsittely, jossa syytettyinä murhasta on kaksi miestä.

Tapaus sattui heinäkuun 7. päivänä, jolloin hätäkeskus sai useita ilmoituksia laukauksista Suurpellon Klariksentiellä. Paikalta löydettiin vuonna 1995 syntynyt mies, jota oli ammuttu. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.

Poliisin mukaan rikoksen uhri halusi irtautua järjestäytyneestä rikollisryhmästä, johon myös syytetyt kuuluvat. Molemmilla heistä on yhteyksiä Helvetin enkelit -liivijengiin.

Hovioikeus antaa ratkaisunsa Raaseporin tuhoisasta tasoristeysturmasta - käräjäoikeus hylkäsi kaikki varusmieskuljettajan syytteet

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomion Raaseporissa kolme vuotta sitten sattuneesta tuhoisasta tasoristeysturmasta.

Onnettomuus tapahtui lokakuussa 2017 Skogbyn vartioimattomassa tasoristeyksessä, kun Puolustusvoimien kuorma-auto ja VR:n taajamajuna törmäsivät. Kolme varusmiestä kuoli ja viisi loukkaantui.

Aiemmin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi kuorma-autoa ajaneen varusmiehen syytteet. Syyttäjä valitti hovioikeuteen.