Huijarit iskivät Kauneimpien joululaulujen -Facebook-tapahtumiin - oikeat tapahtumat ovat aina ilmaisia, ja lahjoittaminen on vapaaehtoista

Huijausyrityksiä on havaittu muun muassa keskiviikkona Tampereen seurakuntien järjestämän Kauneimmat joululaulut -tapahtuman yhteydessä.

- Huijarit jakoivat tapahtuman sivulla ja seurakunnan Facebook-sivulla kommenteissa linkkejä ulkopuolisille sivustoille, joilla vaadittiin luottokorttitietoja, jotta suoratoisto voi alkaa. Ainakin muutama henkilö oli päätynyt luottokorttitietojen antamiseen. Tapauksesta kertonutta opastettiin tekemään rikosilmoitus ja sulkemaan kortti, Tampereen seurakuntien viestintäjohtaja Sami Kallioinen kertoo.

Lähetysseura on tehnyt huijauksista poliisille rikosilmoituksen, ilmiantanut Facebookille huijausyrityksiä ja on ollut yhteydessä Facebookiin saamatta kuitenkaan toistaiseksi sieltä apua tilanteeseen. Myös poliisin valtuudet ja mahdollisuudet toimia tilanteessa ovat rajalliset.

- Poliisi pystyy pysäyttämään rahaliikenteen nopeasti, jos rahat ohjautuvat Suomeen. Mikäli taustalla on kansainvälistä rikollisuutta, asiaan puuttuminen on huomattavasti vaikeampaa. Tärkeintä on viestiä avoimesti ja varoittaa, että huijausyrityksiä on liikkeellä. Rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin tärkeää ja auttaa myös asiakasta, sillä sen perusteella saattaa saada esimerkiksi luottokorttifirmoilta rahaa takaisin, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisin mukaan verkossa tapahtuva tietojen kalastelu on kasvava ilmiö.

Kauneimmat joululaulut -valetapahtumia on Facebookissa nyt paljon, ja Lähetysseura varoittaa huijausyrityksistä suomalaisia ja vetoaa, jotta nämä tekisivät Facebookille ilmiantoja valetapahtumista.

Oikeat Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat aina ilmaisia, ja lahjoittaminen on vapaaehtoista.