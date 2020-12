Jyväskylän Pupuhuhdan henkirikosta tutkitaan murhana, epäiltynä uhrin miesystävä

Jyväskylän Pupuhuhdassa viime viikon tiistaina tapahtunutta henkirikosta tutkitaan nyt murhana, kertoi Sisä-Suomen poliisi perjantaina. Teosta epäillään uhrin miesystävää.

1990-luvulla syntynyt nainen löytyi kuolleena Vemmelsäären kevyen liikenteen väylältä. Poliisi epäilee surman tapahtuneen asunnossa Pupuhuhdantiellä. 34-vuotias epäilty on vangittuna.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että uhriin on kohdistettu vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa. Sen perusteella tekoa on arvioitu tehdyksi erityistä raakuutta ja julmuutta osoittavalla tavalla.

Aiemmin tutkintavankeudessa oli toinenkin mies, mutta hänet vapautettiin torstaina. Poliisin mukaan esitutkinnassa ei ole ilmennyt todennäköisiä syitä epäillä häntä henkirikoksesta.