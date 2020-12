Keskuskauppakamari moittii kuntien koronatukia: Kunnat saivat tekosyyn olla tekemättä uudistuksia

Valtion kuntasektorille jakamat väliaikaiset koronatuet ovat antaneet monille kunnille tekosyyn olla tarttumatta välttämättömiin uudistuksiin, moittii Keskuskauppakamari.

Kauppakamarien kuntavaaliteeseissä linjataan, että kuntatalous oli ajautunut kriisiin jo ennen koronaa ja että tilannetta ei voida korjata lisävelalla eikä veronkorotuksilla.

Teesien ympärille järjestetyssä puoluejohtajatentissä miljarditukia paljoksui kokoomuksen Petteri Orpo. Ongelmien ratkaisuja olisi voinut rahoittaa tarkemmallakin rahankäytöllä.

– Ei sinänsä yllätä, koska tämä on jatkoa hallituksen tavalle hoitaa koronakriisiä niin, että kaikki ratkaistaan rahalla. Hallituksen piiristä on kuulunut sellaisiakin lausumia, että pumpataan nyt rahaa kuntiin reilusti, kun kehykset eivät ole voimassa ja vaalit on tulossa, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho arveli myös, että tuet ovat olleet ylimitoitettuja suhteessa koronan aiheuttamiin vahinkoihin.

– Osumatarkkuus on aika heikko, kuten se oli myös yrityksille suunnatuissa teoissa.

Hän arveli myös, että rahanjakoa on motivoinut kuntavaaleihin valmistautuminen.

Tukia vaadittiin alkusyksystä

Keskustan Annika Saarikko ja SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari taas puolustivat tukia välttämättöminä satsauksina peruspalvelujen turvaamiseksi.

Saarikko muistutti oppositiojohtajia, että syksyn alussa Kuntamarkkinoilla käydyssä keskustelussa kaikki halusivat jakaa tukea kunnille.

– Nyt kun ratkaisuja kunnille on tehty niin te sanotte, että tuitte liikaa, Saarikko kummasteli.

Keskustelussa käsiteltiin myös muun muassa sote-uudistusta, oppivelvollisuuden pidentämistä ja työperäistä maahanmuuttoa. Keskuskauppakamari pitää sote-suunnitelmaa epäonnistuneena ja kannattaa resurssien siirtämistä mieluummin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen. Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelemiseksi pitäisi tehdä enemmän, kauppakamarit esittävät.