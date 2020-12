MTV:n uutiset: KRP tutkii äärioikeistoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä – kohteena valtakunnansyyttäjä ja sisäministeri

MTV:n tietojen mukaan rikosepäily liittyy äärioikeistoon. Epäiltyjä jutussa on useita ja myös rikosnimikkeitä on useita. Jutussa tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä, koska yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. Hänet on pidätetty virasta.

Tutkinnan törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta vahvistaa MTV:lle syyttäjä-tutkinnanjohtaja Heikki Stenius. Myös KRP vahvistaa asian.

STT ei ole tavoittanut Steniusta.

Äärioikeisto on jo pitkään arvostellut esimerkiksi valtakunnansyyttäjä Toiviaista ja sisäministeri Ohisaloa muun muassa sananvapauskysymyksissä. MTV:n tietojen mukaan tutkinta liittyy juuri äärioikeistolaiseen ajatteluun ja radikalismiin.

Syyttäjä ei halunnut määritellä tarkemmin tekoaikaa, mutta MTV:n uutisten tietojen mukaan epäillyn rikoksen tekoaika on kuitenkin pitkä ja ulottuu tähän vuoteen.

Jutussa ei ole ollut ketään vangittuna.

Ministeri Ohisalon erityisavustaja viestitti illalla STT:lle, ettei ministeri kommentoi asiaa. MTV:n uutisten mukaan valtakunnansyyttäjä Toiviainen ei halua kommentoida juttua ja asiaa tässä vaiheessa, koska tutkinta on kesken.