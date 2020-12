Helsingin Kansalaistorilla osoitetaan mieltä hallituksen koronarajoituksia vastaan. Helsingin poliisi tviittaa, että paikalla on tällä hetkellä noin 50 ihmistä.

Poliisin saaman ilmoituksen mukaan mielenosoitus jatkuu arviolta kello 17.30 asti.

Poliisi on kertonut mielenosoituksen järjestäjille, että mielenosoitus on saatettava lainmukaiseksi siten, että osallistujia on alle kymmenen. Poliisi on muun muassa neuvonut mielenosoittajia osoittamaan mieltään eri paikoissa siten, että yhdellä alueella olisi enintään kymmenen ihmistä.

