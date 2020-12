Kolumni: Vähemmän on enemmän joulunakin

Tykkään joulusta ja jouluvalmisteluista, mutta olen aina ajatellut, että vähemmän on enemmän. Viime jouluina on ärsyttänyt ihmisten lentely päättömänä ennen joulua. Tarkoitan ihan oikeata lentelyä toiselle puolelle maapalloa, ja toisaalta sitä joulun kilpavarustelua, mitä toiset harrastavat.

Ei ihme, että luonto on meille suuttunut. Ajattelen, että koronakin on osa sitä suuttumusta. Ihminen ei loppujen lopuksi pysty määräämään kaikesta, vaikka niin kuvittelee. Luonto ei enää kestä ihmisten loputonta ahneutta ja luonnonvarojen raiskaamista.

Tänä vuonna maapallolla on tehty lämpöennätyksiä, eikä meidänkään joulukuu ole enää sellainen kuin se oli minun lapsuudessani 70-luvulla. Ei ole lumikinoksia, eikä kunnon paukkupakkasia. Lumiraja Suomessa on noussut vain korkeammalle. Etelässä on jo vuosia ollut musta joulu. Lappilaiset saavat nauttia vielä kunnon talvisesta joulusta.

Joulun kilpavarustelulla tarkoitan sitä, että toiset laittavat jouluksi kaikkea mahdollista, vaikkei puoliakaan tarvitsisi. Pitää olla kaikki jouluherkut, talo sisä- ja ulkopuolelta kattoa myöten täynnä joulukoristeita, kuusen alus täynnä lahjoja. Ihan vaan sen takia, että niin on tapana ja niin on muillakin.

Samaan aikaan, kun toiset mättävät napaansa joulupossua ja muita herkkuja itsensä sairaaksi asti, toiset jonottavat jouluruokia ruokajonossa. On paljon köyhiä perheitä ja vähäosaisia, joilla välttämättömien menojen jälkeen ei jää euroakaan joulun viettoon.

Sitten osa porukasta syö itsensä jouluna niin ähkyyn, että heitä pitää selvitellä ensiavussa. Jotain täällä meidän pullean hyvinvoinnin keskellä on pahasti pielessä.

Nyt korona teki äkkipysähdyksen ja elämysjoulujen metsästäminen toiselta puolen maapalloa pysähtyi ainakin hetkeksi. Moni on nyt ihmeissään, kun pitäisi osata olla paikallaan ja koettaa etsiä elämyksiä ihan omasta kodista.

Nyt nämä rahakkaat elämysten etsijät ja elämästä nautiskelijat voisivat lahjoittaa hyväntekeväisyyteen enemmän rahaa, että köyhemmätkin saisivat nauttia joulusta. Ei tarvitsisi jouluaattona pelkkää lämmintä vettä ja kuivaa korppua nauttia.

Moni hyväosainen ei arvaakaan, miten hyvä mieli tulee toisten auttamisesta. Siinä sitä olisi extremeä kerrakseen. Suomi on täynnä eri järjestöjä, joiden kautta voi auttaa. Eikä varmaan tarvitse paljoa ympärilleen katsella, kun autettavia löytyy.

Joku miettii, mikä minä olen ketään neuvomaan. Minä tulen semmoisesta perheestä, jossa toisten auttaminen on ollut itsestäänselvyys, ja siinä ollaan oltu liiankin höveleitä. Kerran talvipakkasella isä pienessä sievässä tuli kotiin sukkasillaan. Oli lahjoittanut uudet talvikenkänsä naapurin pojalle. Totesi vain: Pidihäi sidä nuaburin prihatsuo jelpata, että piäsi tanssiloihin.

Onhan se myös luonnekysymys, haluaako omaa hyvinvointiaan jakaa muille. Äidin viisauden mukaan toiset eivät halua antaa toiselle edes kiveä päätä puhkaista. Jos jonkun omaatuntoa tämä kirjoitus nipisti, se oli tarkoituskin.