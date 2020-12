Hallitus pohtii alkavalla viikolla valmiuslain tarvetta – ainakaan oppositiolla ei ole tietoa, että akuutteja suunnitelmia olisi olemassa

Hallituksen on määrä käsitellä alkavalla viikolla valmiuslain tarvetta. Oppositiopuolueet välttävät antamasta neuvoja hallitukselle siitä, pitäisikö valmiuslaki ottaa koronaepidemian pahenemisen vuoksi jo käyttöön. Asiaa on pohdittu julkisuudessa jo useita viikkoja.

Sekä kokoomus, perussuomalaiset että kristillisdemokraatit korostavat, että oppositiolla ei ole riittävää tilannekuvaa oman mielipiteen muodostamiseksi.

– En lähde sanomaan kyllä tai ei, sillä paras tieto on ministereillä, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Oppositiopuolueista toivotaan, että suunnitelmista valmiuslakiin siirtymisestä pidettäisiin kaikki eduskuntapuolueet ajan tasalla, aivan kuten keväällä tehtiin. Ainakaan toistaiseksi sellaista ennakkotietoa ei oppositiolle ole tullut, että asiassa oltaisiin etenemässä.

– Olettaisin, että mikäli tällaisia akuutteja suunnitelmia olisi olemassa, siitä pidettäisiin eduskuntaryhmät ajan tasalla, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan valmiuslakipohdinnassa on ennen kaikkea kyse terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä.

– Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalapaikat täyttyvät.

Häkkänen on samoilla linjoilla ja arvelee, että valmiuslakia voitaisiin tarvita lähinnä tehohoitokapasiteetin turvaamiseen, työntekijöiden vuosilomakysymyksiin joulunpyhinä ja työaikajoustoihin.

Häkkänen toimii myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tarkastaa perustelut, joilla hallitus valmiuslain toimivaltuuksia ottaa käyttöön.

Rajoitustoimien pitäisi alkaa jo näkyä

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla, joihin kuuluu jo iso osa Suomen sairaanhoitopiireistä, on otettu käyttöön voimakkaita rajoitustoimia viime viikkojen aikana. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla otettiin tiukempia rajoituksia käyttöön kuun vaihteessa, joten rajoitustoimien vaikutusten pitäisi alkaa näkyä näinä aikoina.

Hallituksella pitää Häkkäsen mielestä olla ensi viikolla selvät sävelet pahimman varalle, jos korona "räpsähtääkin" käsiin joulunpyhinä, kun Suomi hiljenee. Hän kuitenkin muistuttaa, että valmiuslain toimivaltuuksia ei voi ottaa käyttöön varmuuden vuoksi.

– Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana voin sanoa, että perustuslakivaliokunta kokoontuu vaikka jouluaattona, jos valmiuslain osalta tarve tulee sitä tarkastella.

Hän pitää myös tärkeänä, että jos valmiuslain toimivaltuuksia vaikkapa terveydenhuollossa otetaan käyttöön, niitä ei käytettäisi turhaan alueilla, joilla tautitilanne ei anna siihen aihetta.

– Tämä jääköön vakavaan pohdintaan ministereille, että myös valmiuslain kovien toimivaltuuksien käyttöä pitää johtaa niin, että niitä käytetään sellaisilla alueilla, joilla se on selvästi välttämätöntä.

Hus väläytellyt valmiuslain tarvetta

Kiperä kysymys liittyy etenkin siihen, miten sairaaloissa saadaan riittämään henkilökunta ja tehohoitokapasiteetti joulunpyhien yli, kun osa hoitohenkilökunnasta on lomalla ja toimintaa ajetaan pyhien ajaksi alas.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on väläytellyt valmiuslain tarvetta, jos epidemia pahenee.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi keskiviikkona, että työnantajien on etsittävä keinoja, jotta hoitohenkilökuntaa olisi riittävästi myös joulunpyhinä. Henkilökuntaa voisi houkutella joulutöihin esimerkiksi palkkauksen avulla, Marin ehdotti.

Hallituksen on tiettävästi määrä käsitellä tämänhetkistä koronatilannetta ja valmiuslain tarpeellisuutta keskiviikkona. Hallitus on korostanut, että valmiuslakiin turvautuminen on vasta viimesijainen keino.