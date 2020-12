Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 705 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu Suomessa 31 110. Ikäryhmistä eniten virusta on varmistunut 20–29-vuotiailta ja toiseksi eniten 30–39-vuotiailta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Taudin ilmaantuvuus on edelleen suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, mutta se on hiukan laskenut aiemmista lukemista. Nyt Hus-alueen ilmaantuvuus on 185,2 tapausta 100 000 henkeä kohden kahdessa viikossa, ilmenee THL:n tiedoista. Yhteensä Helsingissä on koko pandemian aikana varmistunut 9 468 koronavirustartuntaa, Vantaalla 3 269 ja Espoossa 3 403.

Koko maan kohdalla koronavirustapausten ilmaantuvuus on 106,2 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Alueista toiseksi suurin ilmaantuvuus on nyt Etelä-Savossa ja kolmanneksi suurin Varsinais-Suomessa.

Tiedot mahdollisista uusista koronakuolemista sekä sairaalassa ja tehohoidossa olevien määrästä julkaistaan myöhemmin tänään.