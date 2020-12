Käräjäoikeus: Nelikuisen vauvansa tappanut isä oli syyntakeinen, tuomittiin 8,5 vuoden vankeuteen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina 37-vuotiaan miehen yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen vauvansa taposta. Käräjäoikeuden mukaan mies oli tekoaikaan syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa.

Nelikuinen tyttövauva kuoli toukokuussa asunnossa Oripäässä. Mies kiisti tapposyytteen, mutta myönsi syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Hän myönsi lyöneensä vauvaa voimakkaasti päähän molemmilla käsillään, kun vauva oli hänen polviensa päällä.

Sen jälkeen hän vei lapsen nukkumaan sänkyyn. Hetken kuluttua mies huomasi lapsen hengittävän katkonaisesti ja lopulta lakanneen hengittämästä kokonaan. Isä soitti hätäkeskukseen, mutta lapsi todettiin myöhemmin hoitohenkilökunnan toimesta kuolleeksi.

Oikeus korosti, että lapsi oli tilanteessa puolustuskyvytön ja täysin alisteisessa asemassa isäänsä nähden. Oikeuden mukaan miehen täytyi ymmärtää, että nelikuisen vauvan päähän kohdistetussa väkivallassa hengenvaarallisen vamman mahdollisuus oli korkea. Vammojen perusteella mies oli oikeuden mukaan käyttänyt lasta kohtaan huomattavan voimakasta väkivaltaa.

– Lapsi on ollut neljän kuukauden ikäisenä fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin hauras. Neljä kuukautta vanhan lapsen päänalue on äärimmäisen herkkä, koska kallon luut eivät ole vielä täysin saumaantuneita toisiinsa ja koska lapsen päässä on luutumattomia kohtia, oikeus sanoi tuomiosta antamassaan julkisessa selosteessa.

Oikeus: Isä suhtautui lapsen vammoihin välinpitämättömästi

Mies tuomittiin myös saman lapsen pahoinpitelystä kuukautta aiemmin. Tuolloin hän oli pitänyt lapsesta niin tiukasti kiinni, että tältä oli murtunut kylkiluita.

Oikeuden mukaan mies piti lasta käsivartensa ja kylkensä välissä 10–15 minuuttia niin, että lapsen rintakehä ja keskivartalo olivat puristuksissa. Kylkiluiden murtumat paljastuivat vasta kuolinsyytutkinnassa.

Oikeuden mukaan mies oli suhtautunut välipitämättömästi lapsen aikaisempiin vammoihin ja niistä aiheutuneeseen kärsimykseen. Huhtikuisen pahoinpitelyn lisäksi lapsi oli aiemmin toukokuussa pudonnut sohvalta puisten lelujen päälle ja loukannut päänsä. Tuolloin mies ei ollut hakeutunut lapsen kanssa lääkäriin.

Käräjäoikeus tuomitsi Juha Antti Heikkisen, 37, yhteensä kahdeksan ja puolen vuoden vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan lapsen äidille kärsimyskorvauksia 16 000 euroa.

Oikeudenkäynti asiassa järjestettiin marraskuun lopulla suljetuin ovin.