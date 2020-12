Uutta, anonyymiä koronahälytintä testataan Espoossa rakennustyömaalla

Laitteessa on kyse paristokäyttöisestä avaimenperästä, ja se on kehitetty yhteiseurooppalaisessa Nordic Token -hankkeessa. LEHTIKUVA / HANDOUT / VILLE OLLIKAINEN / VTT

Suomessa pilotoidaan joulukuussa uudenlaista koronahälytintä, johon ei tarvita älypuhelinta. Laitteessa on kyse paristokäyttöisestä avaimenperästä, ja se on kehitetty yhteiseurooppalaisessa Nordic Token -hankkeessa. Laitteessa alkaa vilkkua valo, jos omistaja on ollut kontaktissa koronavirusta mahdollisesti tartuttaneen kanssa.