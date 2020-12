Ohisalon mukaan EU-maissa ymmärretään, että maahanmuuttopolitiikan uudistusta on haudottu liian pitkään

Perinteisesti vaikeassa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkakeskustelussa on viime aikoina arvioitu olleen myönteisiä liikahduksia, mutta syksyllä esitellyn uudistuspaketin hyväksymiseen saattaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) arvauksen mukaan mennä vielä vuosia.

Ohisalo osallistui maanantaina EU-maiden sisäministerien videokokoukseen, jossa keskusteltiin jälleen kerran maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta. Ohisalon mukaan jäsenmailla on jo yhteisiä näkemyksiä osaan keskeisistä kysymyksistä, mutta toisista tarvitaan lisää keskustelua.

– Esimerkiksi yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on alue, jossa tavoitteet ovat aika samansuuntaisia monilla, Ohisalo sanoi kokouksen jälkeen.

Ohisalo pohtii, että uudistuksesta puhumiselle on aiempaa helpommat olosuhteet, sillä tilanne on tällä hetkellä varsin toisenlainen kuin kriisivuosina 2015 ja 2016. EU-maihin suuntaavien maahantulijoiden määrät ovat pudonneet ja myös koronaviruspandemia on hiljentänyt muuttoliikettä.

Toisaalta EU:n maahanmuuttopolitiikan uudistusta on hierottu kauan.

– Varmasti positiivinen suhtautuminen monesta jäsenmaasta tulee siitä, että ymmärretään, että tätä on liian pitkään haudottu tätä hommaa. Nyt pitää saada vähitellen sitä etenemistä.

Saksa laati edistymisraportin

EU-puheenjohtajamaa Saksa esitteli kokouksessa laatimaansa edistymisraporttia, jossa listattiin uudistuspaketin keskeisiä kysymyksiä. Asiakirja jäi puheenjohtajamaan nimiin, eikä sille Ohisalon mukaan haettukaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää.

Vielä aiemmin syksyllä Saksan kerrottiin tavoitelleen jonkinlaista poliittista yhteisymmärrystä keskeisten kysymysten suuntaviivoista, mutta tavoite tiedettiin kunnianhimoiseksi.

Ohisalo pohti, että Saksalle jäi lopulta melko lyhyt aika maahanmuuttokokonaisuuden edistämiseen. Komissio esitteli lakipakettinsa syyskuussa.

– Siihen aikaan nähden se, että muutamassa kuukaudessa puheenjohtaja sai aikaan tällaisen edistymisraportin kertoo siitä, että keskusteluja on päästy käymään, Ohisalo sanoi.

Ohisalo korosta jatkuvuutta eri puheenjohtajakausien välillä ja totesi, ettei kyseessä ole mikään seinään törmääminen. Ohisalon mukaan edistymisraportti antaa hyvän pohjan neuvottelujen jatkamiseksi seuraavan puheenjohtajamaan Portugalin kaudella, joka alkaa tammikuussa.