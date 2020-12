Suomessa raportoitu 349 uutta koronatartuntaa, uusia koronakuolemia viisi

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 466.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 284 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 35 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä.

Aiemmin tänään raportoitiin 349 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 5 997 tartuntaa, mikä on 182 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 5 815 uutta tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 106 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja matalin Kainuun sairaanhoitopiirissä.

Yhteensä koronatartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 31 459.