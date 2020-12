Keskiviikkona sataa koko maassa – torstaina poutaista ja pohjoisessa pakastuu

Keskiviikkona sateita tulee koko maassa, vain pohjoisin Lappi jää vähemmälle sateelle. Sade alkaa länsi-lounaisrannikolta vesisateena yöllä ja levittäytyy aamun aikana muualle maahan. Ennen keskipäivää sadealue on levinnyt jo Kainuun ja maan itäosan päälle, jossa sade tulee pääasiassa märkänä lumena. Muualla sade on vetistä. Lämpötilat ovat lännen 3–5 asteesta idän ja Kainuun nollaan asteeseen.

Keskiviikkona kelivaroituksia on Uudenmaan sisäosista Etelä-Lappiin asti. Ainoastaan länsirannikon maakunnissa on normaali ajokeli.

Torstaina on laajasti poutainen sää. Lämpötila on nollan tuntumassa, mutta pohjoisessa pakkasta on kahdeksan ja kahdenkymmenen asteen välillä.

