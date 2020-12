Koronaepidemian vaikutukset vaihtelevat selvästi alueittain – lääkärikäyntejä siirretty eniten Uudellamaalla, vähiten Pohjois-Pohjanmaalla

Alueiden välillä on selviä eroja esimerkiksi siinä, miten hoitokäyntejä on siirretty tai peruttu. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Koronaepidemia on vaikuttanut väestön hyvinvointiin ja palveluihin selkeästi eri tavoin eri puolilla maata, ilmenee syksyn aikana tehdystä FinSote-kyselystä. Alueiden välillä on selviä eroja esimerkiksi siinä, miten hoitokäyntejä on siirretty tai peruttu ja miten epidemia on heikentänyt ihmisten taloudellista ja sosiaalista tilannetta.