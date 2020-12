Yön uutiskooste: Tanska aloittaa järeämmät koronatoimet, Latviassa kehitettiin automaattinen koronatestirobotti

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa tuomion hyväksikäyttöringistä - syytteitä lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajasta seksuaalirikosjutusta, jossa useita miehiä syytetään lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista.

Kyse on keskusrikospoliisin (KRP) paljastamasta suomalaismiesten porukasta, jota on epäilty lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden kuvaamisesta.

KRP on kertonut, että ringin uhreina on kuusi tekoaikaan 6–15-vuotiasta poikaa. Epäiltyjen rikosten tekoaika on pitkä, vuodesta 2007 vuoteen 2017.

Tanska sulkeutuu kokonaan joulupäivänä

Tanskassa suljetaan kaikki ei-välttämättömät liikkeet joulupäivästä lähtien koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ostoskeskuksia aletaan sulkea jo tänään ja koulut suljetaan maanantaina.

Koronasulku on voimassa tammikuun 3. päivään saakka.

Pääministeri Mette Frederiksen on neuvonut tanskalaisia myös välttämään matkustamista joulun aikaan, vaikka se ei olekaan kiellettyä. Frederiksen sanoi viranomaisten pelkäävän, että tammi- ja helmikuusta voi tulla pandemian pahimmat. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa taas uusi ennätys koronatartunnoissa ja virukseen liittyvissä kuolemissa

Yhdysvalloissa on todettu vuorokauden aikana jälleen ennätyksellinen määrä uusia koronavirustartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia. Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan uusia tartuntoja on yli 250 000 ja kuolemia yli 3 700.

Maan terveysviranomaisten mukaan noin 113 000 ihmistä on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronavirustartunnan vuoksi, mikä on myös uusi ennätys.

Kahden viime viikon aikana uusien koronavirustartuntojen määrä on ollut 11 päivänä yli 200 000.

Yhdysvaltojen viranomaiset pelkäävät koronavirustilanteen pahenevan vuoden lopulla, kun monet aloittavat joululoman. (Lähde: AFP)

Twitter pyrkii kitkemään koronavirusrokotteesta levitettäviä valheita

Viestipalvelua ylläpitävä Twitter kertoo pyrkivänsä estämään paikkansapitämättömän tiedon levittämisen koronavirusrokotteista. Facebook ja Youtube ovat jo aiemmin tehneet vastaavat päätökset.

Twitter on jo aiemmin puuttunut tviitteihin, joissa levitetään väärää tietoa viruksen leviämisestä ja esimerkiksi maskin käytön tehokkuudesta. Rokoteviestien syyni alkaa ensi viikolla. Yhtiö aikoo poistaa kaikista haitallisimmat viestit ja lisätä varoitusmerkinnän tviitteihin, joiden sisältö voi olla harhaanjohtavaa. (Lähde: AFP)

Latviassa kehitettiin automaattinen koronatestirobotti

Latviassa on kehitetty automaattinen koronatestirobotti, jonka uskotaan pienentävän tartuntariskiä koronanäytteiden käsittelyn yhteydessä. Riian Pauls Stradinsin yliopistollisen sairaalan opiskelijoista ja henkilökunnasta noin 500 on jo käynyt robottitestissä.

Yksi robotin kehittäjistä, Didzis Gavars, arvioi, että vuorokauden ympäri käytössä oleva robotti voi rohkaista ihmisiä tulemaan testattavaksi.

Robotteja pyritään valmistamaan lisää, ja laite on valmistettu paikallisista materiaaleista. Tällä pyritään varmistamaan osien saatavuus koronapandemian aikana. (Lähde: AFP)

Putin vastailee toimittajien kysymyksiin, tällä kertaa etänä

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuotuisen lehdistötilaisuutensa.

Koronaviruspandemian takia tilaisuus järjestetään tällä kertaa etäyhteyksien varassa, ja Putin vastailee venäläisten ja ulkomaalaisten toimittajien kysymyksiin virka-asunnoltaan Novo-Ogarjovosta.

Putinin lehdistötilaisuudet ovat perinteisesti kestäneet useita tunteja, ja niissä on käsitelty aiheita laidasta laitaan.

Tilaisuus alkaa kello 11 Suomen aikaa.

Fidzhi valmistautuu voimakkaan syklonin saapumiseen - aallot voivat nousta 16 metriin

Eteläisen Tyynenmeren Fidzhillä varaudutaan lähestyvään Yasa-sykloniin, jonka odotetaan osuvan maihin myöhään torstaina paikallista aikaa.

Uusiseelantilaisen Weatherwatch-sääpalvelun mukaan Yasa on yksi voimakkaimmista alueella mitatuista sykloneista. Korkeimman eli viitoskategorian myrsky on kerännyt merellä voimia, ja tuulenpuuskat ovat olleet jopa 90 metriä sekunnissa.

Lisäksi Yasan on ennustettu aiheuttavan jopa 16-metrisiä aaltoja osuessaan maihin, minkä vuoksi rannikkokylien asukkaita on neuvottu siirtymään korkeammille paikoille. (Lähde: AFP)

Liverpool löi Tottenhamin viime hetken maalilla ja nousi sarjakärkeen

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Liverpool on noussut kärkipaikalle päihitettyään eilisillan pelissä Tottenhamin luvuin 2–1. Voittomaalin teki Roberto Firmino ottelun 90. minuutilla.

Samalla Liverpool katkaisi Tottenhamin tappiottomien otteluiden putken, sillä lontoolaisjoukkue ei ollut hävinnyt kertaakaan edellisissä 11 liigaottelussaan.

Puolustava liigamestari Liverpool nousi voitollaan sarjataulukossa kolme pistettä Tottenhamin edelle. (Lähde: AFP)